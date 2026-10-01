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В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей

В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей

За три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму здесь получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T13:57

2026-10-01T13:57

2026-10-01T13:57

ветераны сво

фонд "защитники отечества"

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. За три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму здесь получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель филиала Владимир Трегуб.По его словам, фонд оказывает помощь и поддержку как ветеранам боевых действий, так и членах их семей, крымчанам, а также жителям других субъектов Российской Федерации, которые находятся в республике, например, на лечении и оздоровлении. Сотрудники госфонда разъясняют обратившимся, какие меры поддержки положены в тех или иных случаях, а также передают информацию о них в филиалы фонда в других субъектах страны."Всего за это время к нам поступило уже более 116 тысяч обращений. Чаще всего это вопросы, связанные с назначением мер поддержки, выплат <…> это и бесплатная юридическая помощь, и психологическая помощь, и санаторно-курортное лечение, и реабилитация и многие вопросы", - отметил Трегуб. Он добавил, что более 98% из всех вопросов уже удалось решить положительно, и все благодаря взаимодействию фонда с министерствами, ведомствами, муниципальными образованиями.Ранее сообщалось, что на новые меры поддержки теперь могут рассчитывать действующие и демобилизованные бойцы СВО, получившие тяжелые ранения. В частности, это касается обеспечения высокофункциональными протезами для ведения активного образа жизни и занятий спортом, а также адаптации помещений под индивидуальные потребности инвалидов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в КрымуВторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверыСколько ветеранов СВО начали свой бизнес в Крыму с помощью государства

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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