https://crimea.ria.ru/20261001/v-krymu-eks-sotrudnik-predpriyatiya-za-vzyatki-podpisyval-akty-o-gazifikatsii-1159850821.html

В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации

В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации

В Кировском районе Крыма перед судом предстанет бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации по обвинению в получении взяток на сумму в 175 тысяч рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T11:29

2026-10-01T11:29

2026-10-01T11:29

взятка

газификация крыма

новости крыма

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гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма перед судом предстанет бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации по обвинению в получении взяток на сумму в 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.По версии следствия, обвиняемый, находясь в руководящей должности предприятия, предложил бывшему коллеге и двум индивидуальным предпринимателям, занимавшимся строительно-монтажными работами, ускорить подписание актов о пуске газа на объектах капитального строительства за денежное вознаграждение. При этом он знал, что у субъектов хозяйствования отсутствуют разрешительные документы на подключение к ресурсам."По месту работы фигурантов произведены обыски, изъята документация и предметы, представляющие интерес для следствия", - уточнили в Следкоме.По информации прокуратуры Крыма, в настоящий момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчинаЭкс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонииВысокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, газификация крыма, новости крыма, крым в великой отечественной войне, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым