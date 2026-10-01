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В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации
В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации
В Кировском районе Крыма перед судом предстанет бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации по обвинению в получении взяток на сумму в 175 тысяч рублей. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:29
2026-10-01T11:29
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма перед судом предстанет бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации по обвинению в получении взяток на сумму в 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.По версии следствия, обвиняемый, находясь в руководящей должности предприятия, предложил бывшему коллеге и двум индивидуальным предпринимателям, занимавшимся строительно-монтажными работами, ускорить подписание актов о пуске газа на объектах капитального строительства за денежное вознаграждение. При этом он знал, что у субъектов хозяйствования отсутствуют разрешительные документы на подключение к ресурсам."По месту работы фигурантов произведены обыски, изъята документация и предметы, представляющие интерес для следствия", - уточнили в Следкоме.По информации прокуратуры Крыма, в настоящий момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срубил можжевельник на миллион рублей – в Севастополе задержан мужчинаЭкс-кадровик Минобороны Кузнецов приговорен к 12 годам колонииВысокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива
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взятка, газификация крыма, новости крыма, крым в великой отечественной войне, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации

В Крыму экс-сотрудника предприятия будут судить за взятки на сумму 175 тысяч рублей

11:29 01.10.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма перед судом предстанет бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации по обвинению в получении взяток на сумму в 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в руководящей должности предприятия, предложил бывшему коллеге и двум индивидуальным предпринимателям, занимавшимся строительно-монтажными работами, ускорить подписание актов о пуске газа на объектах капитального строительства за денежное вознаграждение. При этом он знал, что у субъектов хозяйствования отсутствуют разрешительные документы на подключение к ресурсам.
"В результате газификацию прошли 139 объектов на территории Кировского района. Общая сумма переданных ему взяток превысила 175 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
"По месту работы фигурантов произведены обыски, изъята документация и предметы, представляющие интерес для следствия", - уточнили в Следкоме.
По информации прокуратуры Крыма, в настоящий момент уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
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