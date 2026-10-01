https://crimea.ria.ru/20261001/v-krymu-bolee-40-veteranov-svo-s-invalidnostyu-adaptirovali-svoe-zhile-1159867772.html

В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье

В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье

В Крыму более сорока ветеранам спецоперации с инвалидностью уже адаптировали жилье в рамках специальной программы. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T21:10

2026-10-01T21:10

2026-10-01T21:10

жилье

ветераны сво

инвалидность

владимир трегуб

фонд "защитники отечества"

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/02/1119009289_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_de666fef5c169fac8268b5880681e3aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более сорока ветеранам спецоперации с инвалидностью уже адаптировали жилье в рамках специальной программы. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По словам руководителя филиала фонда, в тех случаях, когда поступает заявка на адаптацию жилья, сотрудники фонда совместно с комиссиями муниципалитетов, городов и районов, выезжают на место, проводят обследование, оценивают возможности адаптации, выясняют, что необходимо сделать, и уже после этого проводится переделка жилых помещений.По словам Трегуба, работа по сбору заявок на адаптацию жилья участников СВО, получивших инвалидность, ведется на постоянной основе. Ведь кто-то из ветеранов СВО с инвалидностью сейчас еще находится на лечении, кто-то занимается оформлением документов.Адаптация жилого помещения подразумевает замену дверных проемов, реконструкцию санузла, установку системы "Умный дом". Кроме того, возможно приобретение специализированной кухонной мебели.По состоянию на январь текущего года, в Крыму два десятка ветеранов спецоперации с инвалидностью проживали в адаптированных квартирах и домах.Ранее сообщалось, что в мае 2024 года в крымское отделение фонда "Защитники Отечества" поступило восемь заявок на участие в программе по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. А в декабре того же года появилась информация, что в Крыму еще пятерым ветеранам спецоперации с инвалидностью адаптировали жилье в рамках специальной программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностьюВ Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, ветераны сво, инвалидность, владимир трегуб, фонд "защитники отечества", крым