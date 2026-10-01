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В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
В Крыму более сорока ветеранам спецоперации с инвалидностью уже адаптировали жилье в рамках специальной программы. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T21:10
2026-10-01T21:10
жилье
ветераны сво
инвалидность
владимир трегуб
фонд "защитники отечества"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более сорока ветеранам спецоперации с инвалидностью уже адаптировали жилье в рамках специальной программы. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По словам руководителя филиала фонда, в тех случаях, когда поступает заявка на адаптацию жилья, сотрудники фонда совместно с комиссиями муниципалитетов, городов и районов, выезжают на место, проводят обследование, оценивают возможности адаптации, выясняют, что необходимо сделать, и уже после этого проводится переделка жилых помещений.По словам Трегуба, работа по сбору заявок на адаптацию жилья участников СВО, получивших инвалидность, ведется на постоянной основе. Ведь кто-то из ветеранов СВО с инвалидностью сейчас еще находится на лечении, кто-то занимается оформлением документов.Адаптация жилого помещения подразумевает замену дверных проемов, реконструкцию санузла, установку системы "Умный дом". Кроме того, возможно приобретение специализированной кухонной мебели.По состоянию на январь текущего года, в Крыму два десятка ветеранов спецоперации с инвалидностью проживали в адаптированных квартирах и домах.Ранее сообщалось, что в мае 2024 года в крымское отделение фонда "Защитники Отечества" поступило восемь заявок на участие в программе по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. А в декабре того же года появилась информация, что в Крыму еще пятерым ветеранам спецоперации с инвалидностью адаптировали жилье в рамках специальной программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая кухня и душевая: в Крыму адаптировали дом бойца СВО с инвалидностьюВ Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейКто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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жилье, ветераны сво, инвалидность, владимир трегуб, фонд "защитники отечества", крым
В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье

В Крыму 41 ветеран СВО с инвалидностью проживает в адаптированном жилье

21:10 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИнвалид
Инвалид - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму более сорока ветеранам спецоперации с инвалидностью уже адаптировали жилье в рамках специальной программы. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.

"За все время работы филиала фонда в Крыму уже проведена адаптация жилья у 41 ветерана спецоперации", – сказал Трегуб, уточнив, что речь идет о бойцах, получивших тяжелые травмы, повлекших за собой инвалидность.

По словам руководителя филиала фонда, в тех случаях, когда поступает заявка на адаптацию жилья, сотрудники фонда совместно с комиссиями муниципалитетов, городов и районов, выезжают на место, проводят обследование, оценивают возможности адаптации, выясняют, что необходимо сделать, и уже после этого проводится переделка жилых помещений.
По словам Трегуба, работа по сбору заявок на адаптацию жилья участников СВО, получивших инвалидность, ведется на постоянной основе. Ведь кто-то из ветеранов СВО с инвалидностью сейчас еще находится на лечении, кто-то занимается оформлением документов.
Адаптация жилого помещения подразумевает замену дверных проемов, реконструкцию санузла, установку системы "Умный дом". Кроме того, возможно приобретение специализированной кухонной мебели.
По состоянию на январь текущего года, в Крыму два десятка ветеранов спецоперации с инвалидностью проживали в адаптированных квартирах и домах.
Ранее сообщалось, что в мае 2024 года в крымское отделение фонда "Защитники Отечества" поступило восемь заявок на участие в программе по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. А в декабре того же года появилась информация, что в Крыму еще пятерым ветеранам спецоперации с инвалидностью адаптировали жилье в рамках специальной программы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЖильеВетераны СВОИнвалидностьВладимир ТрегубФонд "Защитники Отечества"Крым
 
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Заголовок открываемого материала
22:22Как в Крыму находят работу ветераны СВО
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22:08В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская
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21:31Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье
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21:10В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
21:02Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
20:55Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
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