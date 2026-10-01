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В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
в Крыму стабилизировалась, экономическая активность пошла в рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель республиканского Центра "Мой... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T07:04
2026-10-01T07:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Осенью ситуация в секторе малого и среднего предпринимательства в Крыму стабилизировалась, экономическая активность пошла в рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель республиканского Центра "Мой бизнес" Владислав Ганжара.Он также отметил, что в данное непростое время в Крыму появляются и новые предприниматели."К нам в центр в августе-сентябре обратилось порядка 150 физических лиц, которым мы помогли стать предпринимателями. Люди, несмотря на не самый простой период для старта своего дела, его начинают", - обратил внимание Ганжара.По словам гостя эфира, сейчас также стартовала программа по обучению ведения бизнеса участников специальной военной операции и членов их семей."Наш шестой поток - самый рекордный по количеству участников, более 70 заявок у нас было, 60 - проходят обучение. Это тоже важно, что именно эта категория продолжает вовлекаться в предпринимательство", - считает он.Ранее сообщалось, что в России коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, временно освобождаются от контрольных проверок. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверокЛюди со стержнем: в Крыму наградили работников сферы туризмаГреф доложил Путину о поддержке жителей Крыма и Севастополя
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крым, бизнес, крымский бизнес, владислав ганжара, господдержка, новости крыма
В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт

Крымский бизнес к осени начал стабилизироваться - эксперт

07:04 01.10.2026
 
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Деньги - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Осенью ситуация в секторе малого и среднего предпринимательства в Крыму стабилизировалась, экономическая активность пошла в рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель республиканского Центра "Мой бизнес" Владислав Ганжара.

"Самый сильный экономический спад, летнее охлаждение, в общем-то преодолено, и сегодня экономическая активность возрастает. И бизнес уже адаптируется к логистическим издержкам. Ситуация с топливом налаживается на полуострове, и это также благоприятно влияет на деловой климат. Поэтому в целом видим, что ситуация за счет и мер поддержки, инициированных государством и правительством, и самих предпринимателей, которые очень хорошо умеют адаптироваться, улучшается", - обозначил он.

Он также отметил, что в данное непростое время в Крыму появляются и новые предприниматели.
"К нам в центр в августе-сентябре обратилось порядка 150 физических лиц, которым мы помогли стать предпринимателями. Люди, несмотря на не самый простой период для старта своего дела, его начинают", - обратил внимание Ганжара.
По словам гостя эфира, сейчас также стартовала программа по обучению ведения бизнеса участников специальной военной операции и членов их семей.
"Наш шестой поток - самый рекордный по количеству участников, более 70 заявок у нас было, 60 - проходят обучение. Это тоже важно, что именно эта категория продолжает вовлекаться в предпринимательство", - считает он.
Ранее сообщалось, что в России коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, временно освобождаются от контрольных проверок. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января 2026 года.
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