Рейтинг@Mail.ru
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-vveli-grafik-podachi-sveta-1159846952.html
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
В четверг, в связи с аварией на высоковольтных линиях, в Красногвардейском районе Крыма электричество будет подаваться по графику. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T09:20
2026-10-01T09:20
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
новости крыма
василий грабован
красноперекопский район
электроэнергия
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/18/1150407809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7510d8431bc058be59c7c0459993a299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В четверг, в связи с аварией на высоковольтных линиях, в Красногвардейском районе Крыма электричество будет подаваться по графику. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.Он уточнил, что бригады энергетиков работают по устранению последствий.Утром в четверг стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красноперекопский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/18/1150407809_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_88721017acafe817d1868dd2815e9f3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, василий грабован, красноперекопский район, электроэнергия, крым
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света

В Красногвардейском районе Крыма введен график подачи электроэнергии 3 часа через 3

09:20 01.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
Электросети
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В четверг, в связи с аварией на высоковольтных линиях, в Красногвардейском районе Крыма электричество будет подаваться по графику. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.
"В связи с аварией на высоковольтных линиях электропередач вводится график подачи света 3/3", - написал Грабован в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что бригады энергетиков работают по устранению последствий.
Утром в четверг стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаНовости КрымаВасилий ГрабованКрасноперекопский районЭлектроэнергияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
12:07Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
11:56Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
11:48Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА
11:41Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области
11:29В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации
11:16В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
11:02В России выпустят памятную монету в честь судебной системы
10:49"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв
10:35Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
10:26Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
10:14На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
10:05ОДКБ призвала признать преступления гитлеровцев геноцидом народов СССР
09:57Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя Кубани
09:32Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
09:20В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
09:15Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов
09:07Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь
08:58Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
Лента новостейМолния