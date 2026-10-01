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В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
В четверг, в связи с аварией на высоковольтных линиях, в Красногвардейском районе Крыма электричество будет подаваться по графику. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T09:20
2026-10-01T09:20
2026-10-01T09:20
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
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василий грабован
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В четверг, в связи с аварией на высоковольтных линиях, в Красногвардейском районе Крыма электричество будет подаваться по графику. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.Он уточнил, что бригады энергетиков работают по устранению последствий.Утром в четверг стало известно, что часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
В Красногвардейском районе Крыма введен график подачи электроэнергии 3 часа через 3