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В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
В Киеве остановлено движение по Южному мосту через Днепр. В результате попадания БПЛА повреждены опора моста и дорожное полотно. Об этом написал мэр Киева... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T23:02
2026-10-01T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Киеве остановлено движение по Южному мосту через Днепр. В результате попадания БПЛА повреждены опора моста и дорожное полотно. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.И сообщил, что за четверг, 1 октября, это не первое попадание по мосту. Сейчас на месте работают в том числе специалисты метрополитена. Состояние сооружения обследуют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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киев, новости, удары по украине, украина, беспилотник (бпла, дрон)
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта

В Киеве поврежден мост через Днепр и остановлено движение после удара БПЛА

23:02 01.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Южный" мост через Днепр в Киеве
Южный мост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Киеве остановлено движение по Южному мосту через Днепр. В результате попадания БПЛА повреждены опора моста и дорожное полотно. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена... Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено", – написал Кличко.

И сообщил, что за четверг, 1 октября, это не первое попадание по мосту. Сейчас на месте работают в том числе специалисты метрополитена. Состояние сооружения обследуют.
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КиевНовостиУдары по УкраинеУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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