https://crimea.ria.ru/20261001/v-kieve-povrezhden-most-cherez-dnepr-ostanovleno-dvizhenie-metro-i-nazemnogo-transporta-1159883551.html
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
В Киеве остановлено движение по Южному мосту через Днепр. В результате попадания БПЛА повреждены опора моста и дорожное полотно. Об этом написал мэр Киева... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T23:02
2026-10-01T23:02
2026-10-01T23:02
киев
новости
удары по украине
украина
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159883636_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_73357f2c5dfc20e1318f5072dd689224.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Киеве остановлено движение по Южному мосту через Днепр. В результате попадания БПЛА повреждены опора моста и дорожное полотно. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.И сообщил, что за четверг, 1 октября, это не первое попадание по мосту. Сейчас на месте работают в том числе специалисты метрополитена. Состояние сооружения обследуют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159883636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7542474921b5ab422b3103ea46bece54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, новости, удары по украине, украина, беспилотник (бпла, дрон)
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
В Киеве поврежден мост через Днепр и остановлено движение после удара БПЛА