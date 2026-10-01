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В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская
В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская
В Херсонской области зарегистрирована первая тахографическая мастерская. Она расположена в Скадовске. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T22:08
2026-10-01T22:08
транспорт
херсонская область
новости
росавтотранс
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области зарегистрирована первая тахографическая мастерская. Она расположена в Скадовске. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС.Мастерская расположена в Скадовске, на переулке Промышленный, 1, каб. 23. В свою очередь транспортная доступность тахографических мастерских позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание тахографов и, при необходимости, дает возможность получать и заменять комплектующие.Ранее сообщалось, что правила перевозки пассажиров в России станут жестче. Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в КрымуТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировРемонт вместо тахографов: перевозчики Крыма смогут улучшить транспорт
херсонская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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транспорт, херсонская область, новости, росавтотранс, новые регионы россии
В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская

Первая тахографическая мастерская заработала в Скадовске Херсонской области

22:08 01.10.2026
 
© РосавтотрансПервая тахографическая мастерская открылась в Херсонской области
Первая тахографическая мастерская открылась в Херсонской области
© Росавтотранс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области зарегистрирована первая тахографическая мастерская. Она расположена в Скадовске. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС.
Мастерская расположена в Скадовске, на переулке Промышленный, 1, каб. 23.

"Наличие тахографа на борту транспортных средств грузовых и пассажирских автоперевозок способствует безопасному выполнению водителем рейсовой работы", – говорится в сообщении.

В свою очередь транспортная доступность тахографических мастерских позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание тахографов и, при необходимости, дает возможность получать и заменять комплектующие.
"Херсонская область является важным сухопутным и аграрным коридором. Высокая плотность движения грузового транспорта делает жесткий контроль за состоянием водителей критически важным для общего снижения аварийности", – добавили в управлении.
Ранее сообщалось, что правила перевозки пассажиров в России станут жестче. Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза.
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ТранспортХерсонская областьНовостиРосавтотрансНовые регионы России
 
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