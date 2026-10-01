https://crimea.ria.ru/20261001/v-khersonskoy-oblasti-otkrylas-pervaya-takhograficheskaya-masterskaya-1159872430.html

В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская

В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская

В Херсонской области зарегистрирована первая тахографическая мастерская. Она расположена в Скадовске. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T22:08

2026-10-01T22:08

2026-10-01T22:08

транспорт

херсонская область

новости

росавтотранс

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области зарегистрирована первая тахографическая мастерская. Она расположена в Скадовске. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС.Мастерская расположена в Скадовске, на переулке Промышленный, 1, каб. 23. В свою очередь транспортная доступность тахографических мастерских позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание тахографов и, при необходимости, дает возможность получать и заменять комплектующие.Ранее сообщалось, что правила перевозки пассажиров в России станут жестче. Автобусы и такси без номеров, с неправильно установленными фарами и тонированными окнами не смогут возить пассажиров, поскольку не соответствуют техрегламенту Таможенного союза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ужесточение правил перевозки пассажиров повлияет на транспорт в КрымуТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировРемонт вместо тахографов: перевозчики Крыма смогут улучшить транспорт

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, херсонская область, новости, росавтотранс, новые регионы россии