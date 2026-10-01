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В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины
В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины
Украинских студентов готовят стать боевиками в духе участников националистических повстанческих бандеровских формирований. Таким мнением в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T22:54
2026-10-01T22:54
мнения
владимир шаповалов
украина
общество
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Украинских студентов готовят стать боевиками в духе участников националистических повстанческих бандеровских формирований. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя необходимость введения обязательной и жестко оцениваемой дисциплины "Основы национального сопротивления" в вузах Украины.Накануне украинская "Судебно-юридическая газета" предупредила, что в вузах Украины с 1 октября вступает в силу норма, согласно которой студентов, не сдавших обязательную дисциплину "Основы национального сопротивления", смогут отчислять.По словам Шаповалова, упомянутая законодательная норма преследует несколько целей, одна из которых идеологическая, то есть направленная на подготовку украинской молодежи к продолжению войны, как готовили к этому украинское общество на протяжении уже многих лет.Однако, судя по всему, есть и вторая цель, которая заключена в самом термине "сопротивление", считает политолог."Это же ведь не оборона, не защита, а именно сопротивление. Это какие-то повстанческие действия... Украинская власть по сути подводит студентов к тому, что нужно создавать какие-то подпольные движения повстанческих боевиков", – предположил Шаповалов.Он подчеркнул, что подобного рода идеи хорошо известны в истории Украины."Таким "сопротивлением" были, например, действия бандеровцев. С 1944, с момента освобождения Украины, почти на протяжении десяти лет, до 1950 –1951 активная фаза бандеровских военных вылазок продолжалась", – напомнил собеседник.Тем не менее, сам он уверен, что подавляющее большинство тех студентов, которые сегодня обучаются в украинских вузах и которых заставляют учиться "правильному сопротивлению", сопротивляться не будут."Я не думаю, что на Украине сейчас найдется достаточное количество молодых ребят, которые будут действительно увлечены этим курсом и будут готовы отдать свою жизнь за пана Зеленского и его окружение", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России придется заняться денацификацией Украины после СВО – Киселев "Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов
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мнения, владимир шаповалов, украина, общество, в мире, политика
В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины

Украинских студентов готовят стать боевиками новых бандеровских формирований – мнение

22:54 01.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Украинских студентов готовят стать боевиками в духе участников националистических повстанческих бандеровских формирований. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя необходимость введения обязательной и жестко оцениваемой дисциплины "Основы национального сопротивления" в вузах Украины.
Накануне украинская "Судебно-юридическая газета" предупредила, что в вузах Украины с 1 октября вступает в силу норма, согласно которой студентов, не сдавших обязательную дисциплину "Основы национального сопротивления", смогут отчислять.
По словам Шаповалова, упомянутая законодательная норма преследует несколько целей, одна из которых идеологическая, то есть направленная на подготовку украинской молодежи к продолжению войны, как готовили к этому украинское общество на протяжении уже многих лет.

"Мы знаем, что даже в начальной школе и в средней были учебные пособия распространены, которые фактически являются калькой с учебных пособий сержантского состава американской армии в рамках курса начальной военной подготовки. И то, что касается студентов – это продолжение данной линии – идеологической мобилизации остатков украинского общества на продолжение войны с Россией", – сказал спикер.

Однако, судя по всему, есть и вторая цель, которая заключена в самом термине "сопротивление", считает политолог.
"Это же ведь не оборона, не защита, а именно сопротивление. Это какие-то повстанческие действия... Украинская власть по сути подводит студентов к тому, что нужно создавать какие-то подпольные движения повстанческих боевиков", – предположил Шаповалов.
Он подчеркнул, что подобного рода идеи хорошо известны в истории Украины.
"Таким "сопротивлением" были, например, действия бандеровцев. С 1944, с момента освобождения Украины, почти на протяжении десяти лет, до 1950 –1951 активная фаза бандеровских военных вылазок продолжалась", – напомнил собеседник.
Тем не менее, сам он уверен, что подавляющее большинство тех студентов, которые сегодня обучаются в украинских вузах и которых заставляют учиться "правильному сопротивлению", сопротивляться не будут.
"Я не думаю, что на Украине сейчас найдется достаточное количество молодых ребят, которые будут действительно увлечены этим курсом и будут готовы отдать свою жизнь за пана Зеленского и его окружение", – подытожил эксперт.
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