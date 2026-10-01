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В четверг в Ялте будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В четверг в Ялте будет слышна стрельба
В четверг в Ялте будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В четверг в Ялте будет слышна стрельба
В селе Оползневое в Большой Ялте в четверг будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В селе Оползневое в Большой Ялте в четверг будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Южного берега Крыма призвали сохранять спокойствие.В среду вечером в Севастополе прошли учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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больница, юбк, новости крыма, учения, безопасность
В четверг в Ялте будет слышна стрельба

В Большой Ялте пройдут учебные стрельбы во второй половине дня четверга

15:28 01.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В селе Оползневое в Большой Ялте в четверг будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.
"С 16:00 до 18:00 планируются учебные стрельбы в районе селе Оползневое", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей Южного берега Крыма призвали сохранять спокойствие.
В среду вечером в Севастополе прошли учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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