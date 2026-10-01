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В четверг в Ялте будет слышна стрельба

В четверг в Ялте будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В четверг в Ялте будет слышна стрельба

В селе Оползневое в Большой Ялте в четверг будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T15:28

2026-10-01T15:28

2026-10-01T15:28

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В селе Оползневое в Большой Ялте в четверг будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты.Жителей и гостей Южного берега Крыма призвали сохранять спокойствие.В среду вечером в Севастополе прошли учения флота с гранатометанием и стрельбой из различных видов оружия.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больница, юбк, новости крыма, учения, безопасность