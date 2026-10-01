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Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб
Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб
Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении своего истребителя МиГ-29 и гибели пилота бригады тактической авиации "Призрак Киева". Об этом пишет Telegram-канал... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:30
2026-10-01T19:30
2026-10-01T19:30
украина
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истребитель миг-29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении своего истребителя МиГ-29 и гибели пилота бригады тактической авиации "Призрак Киева". Об этом пишет Telegram-канал ВВС ВСУ. Где именно произошло крушение самолета не уточняется. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, новости сво, истребитель миг-29, авиакатастрофа, потери всу
Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб
ВВС ВСУ: пилот из бригады "Призрак Киева" погиб при крушении истребителя МиГ-29