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Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя Кубани

Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя Кубани - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя Кубани

31-летний житель Краснодарского края пойдет под суд за угон автомобиля и хищение крупной суммы денег в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T09:57

2026-10-01T09:57

2026-10-01T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 31-летний житель Краснодарского края пойдет под суд за угон автомобиля и хищение крупной суммы денег в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Как выяснилось, в дежурную часть в Симферополе обратился мужчина с заявлением, что его Hyundai Accent угнали со стоянки у продуктового магазина. С его слов, он ненадолго отлучился, оставив водительскую дверь незапертой, а ключи – в замке зажигания. В салоне при этом находилась сумка с наличными денежными средствами.Сотрудники полиции вычислили угонщика и оперативно задержали его, мужчина во всем признался. Согласно его показаниям, он не смог удержаться от соблазна завладеть машиной, увидев, что она с ключами и не заперта, поэтому "сел за руль и уехал".Сумку с деньгами на заднем сиденье автомобиля, по словам задержанного, он обнаружил позже, уже во время поездки. Тогда угонщик решил забрать себе деньги и избавиться от авто. Машину он бросил на заброшенной стоянке в Симферополе, вызвал такси и хотел отправиться в Анапу, но план не удался."Транспортное средство было найдено и в установленном порядке возвращено законному владельцу, при этом ущерб от хищения денег потерпевшему не возмещен", – поделились в полиции.Задержанный заключен под стражу, а материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублейС ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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