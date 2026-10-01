https://crimea.ria.ru/20261001/ubiytsu-iriny-farion-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-1159867566.html
Убийцу Ирины Фарион приговорили к пожизненному заключению
Убийцу Ирины Фарион приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Убийцу Ирины Фарион приговорили к пожизненному заключению
Суд во Львове приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве Ирины Фарион. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T15:48
2026-10-01T15:48
2026-10-01T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Суд во Львове приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве Ирины Фарион. Об этом сообщают украинские СМИ.По версии обвинения, у Зинченко "возникла личная неприязнь" к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. Как считает следствие, юноша решил, что своими действиями Фарион "раскалывает народное единство", из-за чего у него "возник умысел на убийство общественного деятеля".Зинченко вину не признал и отказался в суде от последнего слова.Покушение на Ирину Фарион, известную своими крайними русофобскими и радикальными националистическими взглядами, было совершено 19 июля 2024 года во Львове. Убийца произвел выстрел ей в голову. Фарион скончалась в больнице, не приходя в сознание. 25 июля в Днепропетровске силовики задержали Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве политика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, украина, убийство, суд, ирина фарион
Убийцу Ирины Фарион приговорили к пожизненному заключению
Суд на Украине приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу Ирины Фарион
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Суд во Львове приговорил к пожизненному лишению свободы 20-летнего Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве Ирины Фарион. Об этом сообщают украинские СМИ.
По версии обвинения, у Зинченко "возникла личная неприязнь" к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. Как считает следствие, юноша решил, что своими действиями Фарион "раскалывает народное единство", из-за чего у него "возник умысел на убийство общественного деятеля".
Зинченко вину не признал и отказался в суде от последнего слова.
Покушение на Ирину Фарион, известную своими крайними русофобскими и радикальными националистическими взглядами, было совершено 19 июля 2024 года во Львове. Убийца произвел выстрел ей в голову. Фарион скончалась в больнице
, не приходя в сознание. 25 июля в Днепропетровске силовики задержали Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве политика.
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