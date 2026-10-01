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Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T07:35
2026-10-01T07:35
2026-10-01T07:21
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сухопутные войска рф
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1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал указ о создании стрелецких полков.В 1699 году вышел указ Петра I "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска. После окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.В 1802 году при императоре Александре I было основано Министерство военно-сухопутных сил.Александр II реорганизовал структуру армии, способы ее комплектования, организацию, вооружение войск и систему подготовки военных кадров. Вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия. Ее основу также составляли сухопутные войска.Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше.В 1946 году приказом начальника Генштаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, сухопутные войска рф, история, вооруженные силы россии, инфографика
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
День сухопутных войск отмечают в России – инфографика
1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал указ о создании стрелецких полков.
В 1699 году вышел указ Петра I "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска. После окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.
В 1802 году при императоре Александре I было основано Министерство военно-сухопутных сил.
Александр II реорганизовал структуру армии, способы ее комплектования, организацию, вооружение войск и систему подготовки военных кадров. Вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.
После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия. Ее основу также составляли сухопутные войска.
Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше.
В 1946 году приказом начальника Генштаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков.