Рейтинг@Mail.ru
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261001/tsaritsa-poley-v-rossii-otmechayut-den-sukhoputnykh-voysk--infografika-1140761173.html
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T07:35
2026-10-01T07:21
праздники и памятные даты
инфографика
сухопутные войска рф
история
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_77998186ac18fcd89835bd9e6ed1e311.jpg
1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал указ о создании стрелецких полков.В 1699 году вышел указ Петра I "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска. После окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.В 1802 году при императоре Александре I было основано Министерство военно-сухопутных сил.Александр II реорганизовал структуру армии, способы ее комплектования, организацию, вооружение войск и систему подготовки военных кадров. Вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия. Ее основу также составляли сухопутные войска.Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше.В 1946 году приказом начальника Генштаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31979d9609ce6a4a4fedc96102988738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, сухопутные войска рф, история, вооруженные силы россии, инфографика
Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск

День сухопутных войск отмечают в России – инфографика

07:35 01.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал указ о создании стрелецких полков.
В 1699 году вышел указ Петра I "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска. После окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.
В 1802 году при императоре Александре I было основано Министерство военно-сухопутных сил.
Александр II реорганизовал структуру армии, способы ее комплектования, организацию, вооружение войск и систему подготовки военных кадров. Вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.
После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия. Ее основу также составляли сухопутные войска.
Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше.
В 1946 году приказом начальника Генштаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков.
День сухопутных войск в РоссииДень сухопутных войск в России
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыСухопутные войска РФИсторияВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
08:34ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
08:30На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
08:24В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
07:59Кому положена отсрочка от армии
07:52МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями
07:35Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
07:21Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
07:04В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
06:46Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы
06:27Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах
06:04Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
00:01Октябрь в Крыму начнется с похолодания
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
Лента новостейМолния