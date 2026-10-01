https://crimea.ria.ru/20261001/tsaritsa-poley-v-rossii-otmechayut-den-sukhoputnykh-voysk--infografika-1140761173.html

Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск

Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск

1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T07:35

2026-10-01T07:35

2026-10-01T07:21

праздники и памятные даты

инфографика

сухопутные войска рф

история

вооруженные силы россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/03/1140094869_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_77998186ac18fcd89835bd9e6ed1e311.jpg

1 октября в России ежегодно отмечается День сухопутных войск на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал указ о создании стрелецких полков.В 1699 году вышел указ Петра I "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска. После окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.В 1802 году при императоре Александре I было основано Министерство военно-сухопутных сил.Александр II реорганизовал структуру армии, способы ее комплектования, организацию, вооружение войск и систему подготовки военных кадров. Вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия. Ее основу также составляли сухопутные войска.Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше.В 1946 году приказом начальника Генштаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, сухопутные войска рф, история, вооруженные силы россии, инфографика