https://crimea.ria.ru/20261001/tanki-novogo-pokoleniya-mordvichev-rasskazal-o-modernizatsii-tekhniki-vs-rf-1159851364.html
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T12:07
2026-10-01T12:07
2026-10-01T12:07
вооруженные силы россии
андрей мордвичев
сухопутные войска рф
министерство обороны рф
танк
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147385958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26f3ed8f03c055e577eb61930a04a500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.Как отметил главком, с развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей.В наращивании огневой мощи поможет внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта, высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов, добавил он.Говоря о развитии ракетных войск и артиллерии, генерал-полковник отметил, что опыт специальной военной операции подтверждает правильность определенных ранее направлений данной работы.Формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий, добавил Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста "Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147385958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40fc8ce34bf3534e2382ce706723d314.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы россии, андрей мордвичев, сухопутные войска рф, министерство обороны рф, танк, новости
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
Сухопутные войска РФ будут усилены танками нового поколения – главком Мордвичев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.
Как отметил главком, с развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей.
"Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях", - сказал Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".
В наращивании огневой мощи поможет внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта, высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов, добавил он.
Говоря о развитии ракетных войск и артиллерии, генерал-полковник отметил, что опыт специальной военной операции подтверждает правильность определенных ранее направлений данной работы.
"В настоящее время завершается переход этого рода войск в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей, и обеспечивающей подсистем", - пояснил главком Сухопутных войск.
Формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий, добавил Мордвичев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: