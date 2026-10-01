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Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ

Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ

Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T12:07

2026-10-01T12:07

2026-10-01T12:07

вооруженные силы россии

андрей мордвичев

сухопутные войска рф

министерство обороны рф

танк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.Как отметил главком, с развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей.В наращивании огневой мощи поможет внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта, высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов, добавил он.Говоря о развитии ракетных войск и артиллерии, генерал-полковник отметил, что опыт специальной военной операции подтверждает правильность определенных ранее направлений данной работы.Формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий, добавил Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста "Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, андрей мордвичев, сухопутные войска рф, министерство обороны рф, танк, новости