Рейтинг@Mail.ru
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/tanki-novogo-pokoleniya-mordvichev-rasskazal-o-modernizatsii-tekhniki-vs-rf-1159851364.html
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T12:07
2026-10-01T12:07
вооруженные силы россии
андрей мордвичев
сухопутные войска рф
министерство обороны рф
танк
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147385958_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26f3ed8f03c055e577eb61930a04a500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.Как отметил главком, с развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей.В наращивании огневой мощи поможет внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта, высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов, добавил он.Говоря о развитии ракетных войск и артиллерии, генерал-полковник отметил, что опыт специальной военной операции подтверждает правильность определенных ранее направлений данной работы.Формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий, добавил Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста "Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/14/1147385958_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40fc8ce34bf3534e2382ce706723d314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы россии, андрей мордвичев, сухопутные войска рф, министерство обороны рф, танк, новости
Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ

Сухопутные войска РФ будут усилены танками нового поколения – главком Мордвичев

12:07 01.10.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.
Как отметил главком, с развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей.

"Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях", - сказал Мордвичев в интервью газете "Красная звезда".

В наращивании огневой мощи поможет внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта, высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов, добавил он.
Говоря о развитии ракетных войск и артиллерии, генерал-полковник отметил, что опыт специальной военной операции подтверждает правильность определенных ранее направлений данной работы.
"В настоящее время завершается переход этого рода войск в качественно новое состояние – разведывательно-­огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей, и обеспечивающей подсистем", - пояснил главком Сухопутных войск.
Формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий, добавил Мордвичев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения
Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
 
Вооруженные силы РоссииАндрей МордвичевСухопутные войска РФМинистерство обороны РФТанкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
12:07Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ
11:56Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
11:48Над Севастополем сбили два вражеских БПЛА
11:41Агент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской области
11:29В Крыму экс-сотрудник предприятия за взятки подписывал акты о газификации
11:16В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
11:02В России выпустят памятную монету в честь судебной системы
10:49"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв
10:35Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
10:26Что происходит на Крымском мосту – очередь за час выросла в 4 раза
10:14На Кубани Lada влетела в дерево и загорелась – погибли два человека
10:05ОДКБ призвала признать преступления гитлеровцев геноцидом народов СССР
09:57Угнал авто и украл 300 тысяч: в Крыму осудят жителя Кубани
09:32Беспримерное мужество: Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск
09:20В Красногвардейском районе Крыма ввели график подачи света
09:15Бойцы сухопутных войск в зоне СВО выполняют сложнейшие задачи – Аксенов
09:07Крымский мост утром в четверг – со стороны Керчи растет очередь
08:58Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
Лента новостейМолния