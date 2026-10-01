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СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцев - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцев
СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцев - РИА Новости Крым, 01.10.2026
СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцев
Киевский режим отказывается от мирного завершения конфликта, поскольку обезумел от легкой наживы и наладил схемы кражи европейских денег. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T12:42
2026-10-01T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим отказывается от мирного завершения конфликта, поскольку обезумел от легкой наживы и наладил схемы кражи европейских денег. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По информации российской разведки, новое руководство Службы безопасности Украины (СБУ) организовало очередную схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из стран Евросоюза для нужд ведомства."Она предполагает закупку оружия через сеть посредников в Восточной Европе, при прохождении через которую стоимость одной единицы "взлетает" в три раза - с 250 до 750 евро", - говорится в сообщении.Ключевую роль играет польская фирма Wytwornia Broni Jacek Popinski, зарегистрированная в населенном пункте Рогув Лодзинского воеводства. Она приобретает пистолеты в том числе у филиала австрийской оружейной компании Glock в Панаме и перепродает их украинцам. С каждой партии объемом 5 тысяч пистолетов на счета доверенных лиц руководства СБУ переводится 625 тысяч евро. При этом все расходы на приобретение указанного оружия оплачивают министерства обороны Бельгии и Германии.Здесь подсказкой могут служить слова главы киевского режима Зеленского о внезапном появлении в военном бюджете Украины незапланированной "дыры" в размере 27 млрд долларов. Закрывать ее Киев и его европейские спонсоры будут за счет средств, изъятых у рядовых граждан государств Европы, подчеркнули в пресс-бюро."Обезумев от легкой наживы, они просто не могут остановиться и продолжают набивать карманы на губительной для украинцев войне", - заключили в СВР.Ранее сообщалось, что Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов. После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов.Также в СВР заявляли, что Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать киевский режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа ориентировала Киев на увеличение интенсивности атак на Россию - СВРКиев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИДСолдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием
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РИА Новости Крым
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4.7
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служба внешней разведки (свр), украина, поставки западного оружия украине, новости, коррупция, новости сво
СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцев

Киев организовал схему кражи европейских денег на поставках пистолетов - СВР

12:42 01.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты СБУ
Солдаты СБУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Киевский режим отказывается от мирного завершения конфликта, поскольку обезумел от легкой наживы и наладил схемы кражи европейских денег. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По информации российской разведки, новое руководство Службы безопасности Украины (СБУ) организовало очередную схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из стран Евросоюза для нужд ведомства.
"Она предполагает закупку оружия через сеть посредников в Восточной Европе, при прохождении через которую стоимость одной единицы "взлетает" в три раза - с 250 до 750 евро", - говорится в сообщении.
Ключевую роль играет польская фирма Wytwornia Broni Jacek Popinski, зарегистрированная в населенном пункте Рогув Лодзинского воеводства. Она приобретает пистолеты в том числе у филиала австрийской оружейной компании Glock в Панаме и перепродает их украинцам. С каждой партии объемом 5 тысяч пистолетов на счета доверенных лиц руководства СБУ переводится 625 тысяч евро. При этом все расходы на приобретение указанного оружия оплачивают министерства обороны Бельгии и Германии.
"Остается только догадываться о масштабах воровства и коррупции при закупках Киевом более дорогостоящего вооружения, в первую очередь дефицитных боеприпасов для зенитных ракетных комплексов", - отметили в разведке.
Здесь подсказкой могут служить слова главы киевского режима Зеленского о внезапном появлении в военном бюджете Украины незапланированной "дыры" в размере 27 млрд долларов. Закрывать ее Киев и его европейские спонсоры будут за счет средств, изъятых у рядовых граждан государств Европы, подчеркнули в пресс-бюро.
"Обезумев от легкой наживы, они просто не могут остановиться и продолжают набивать карманы на губительной для украинцев войне", - заключили в СВР.
Ранее сообщалось, что Украина за два года получила восемь миллиардов евро из замороженных Евросоюзом российских активов. После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов.
Также в СВР заявляли, что Евросоюз обсуждает создание новой структуры для вывода российских активов, поскольку торопится их присвоить, чтобы иметь возможность и дальше финансировать киевский режим.
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Служба внешней разведки (СВР)УкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовостиКоррупцияНовости СВО
 
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