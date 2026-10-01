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Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект

Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 1 октября, приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T17:32

2026-10-01T17:32

2026-10-01T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 1 октября, приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается запретить относить к коммерческой тайне. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Речь идет о данных о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, а также оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные и другие опасные для здоровья свойства.Он подчеркнул, что законопроект крайне важен для защиты здоровья граждан России. По словам Володина, когда люди узнают, какая там отрава, возможно, кто‑то откажется от этого.На данный момент состав сигарет и вейпов частично защищен коммерческой тайной, из‑за чего полный перечень ингредиентов и их количество компании могут не раскрывать.Ранее врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку. Сейчас, пояснила специалист, постепенно накапливаются данные о том, насколько сильно и быстро эти средства воздействуют на организм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млнОднозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы РоссииКрымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, здоровье, здравоохранение в россии, вейпы