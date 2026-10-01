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Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект
Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 1 октября, приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T17:32
2026-10-01T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 1 октября, приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается запретить относить к коммерческой тайне. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Речь идет о данных о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, а также оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные и другие опасные для здоровья свойства.Он подчеркнул, что законопроект крайне важен для защиты здоровья граждан России. По словам Володина, когда люди узнают, какая там отрава, возможно, кто‑то откажется от этого.На данный момент состав сигарет и вейпов частично защищен коммерческой тайной, из‑за чего полный перечень ингредиентов и их количество компании могут не раскрывать.Ранее врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку. Сейчас, пояснила специалист, постепенно накапливаются данные о том, насколько сильно и быстро эти средства воздействуют на организм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млнОднозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы РоссииКрымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, здоровье, здравоохранение в россии, вейпы
Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект

Принят законопроект о раскрытии состава вейпов и курительных смесей

17:32 01.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 1 октября, приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается запретить относить к коммерческой тайне. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Речь идет о данных о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, а также оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные и другие опасные для здоровья свойства.
"Впервые мы принимаем решение, которое открывает завесу тайны над тем, какие ингредиенты гражданам предлагают в курительных смесях, вейпах... От вейпов болеют дети, люди погибают, но никто не открывает информацию, что же там нагревается", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что законопроект крайне важен для защиты здоровья граждан России. По словам Володина, когда люди узнают, какая там отрава, возможно, кто‑то откажется от этого.
На данный момент состав сигарет и вейпов частично защищен коммерческой тайной, из‑за чего полный перечень ингредиентов и их количество компании могут не раскрывать.
Ранее врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку. Сейчас, пояснила специалист, постепенно накапливаются данные о том, насколько сильно и быстро эти средства воздействуют на организм.
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Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
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