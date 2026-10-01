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Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену

Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену

В Крыму 37-летний житель Симферополя приговорен к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T10:35

2026-10-01T10:35

2026-10-01T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму 37-летний житель Симферополя приговорен к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в марте 2023 года по собственной инициативе проводил видеосъемку мест дислокации военнослужащих Вооруженных сил России. Эти сведения он направил в публичный канал, который использовала службой безопасности Украины, отметили в надзорном ведомстве Крыма.Крымчанина задержали сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Ранее 33-летний житель крымского поселка Симеиз был признан виновным в государственной измене. Он осужден на 16 лет за работу на украинскую военную разведку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведкеЗа "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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