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Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
В Крыму 37-летний житель Симферополя приговорен к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T10:35
2026-10-01T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму 37-летний житель Симферополя приговорен к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в марте 2023 года по собственной инициативе проводил видеосъемку мест дислокации военнослужащих Вооруженных сил России. Эти сведения он направил в публичный канал, который использовала службой безопасности Украины, отметили в надзорном ведомстве Крыма.Крымчанина задержали сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Ранее 33-летний житель крымского поселка Симеиз был признан виновным в государственной измене. Он осужден на 16 лет за работу на украинскую военную разведку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделал фото корабля ЧФ и отправил врагу: крымчанин получил 16 лет за госизменуУправляющая отелем в Крыму передавала фото документов военных украинской разведкеЗа "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Снимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену

Крымчанин получил 18 лет за съемку мест дислокации российских военных

10:35 01.10.2026 (обновлено: 10:53 01.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму 37-летний житель Симферополя приговорен к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"Прокуратура Республики Крым поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Симферополя. Он признан виновным в государственной измене", - говорится в сообщении.
Мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в марте 2023 года по собственной инициативе проводил видеосъемку мест дислокации военнослужащих Вооруженных сил России. Эти сведения он направил в публичный канал, который использовала службой безопасности Украины, отметили в надзорном ведомстве Крыма.
Крымчанина задержали сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.
Ранее 33-летний житель крымского поселка Симеиз был признан виновным в государственной измене. Он осужден на 16 лет за работу на украинскую военную разведку.
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