https://crimea.ria.ru/20261001/situatsiya-aktivno-razvivaetsya-putin-rasskazal-ob-obstanovke-v-zone-svo-1159879825.html

Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО

Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО

Российская армия наращивает темп продвижения в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T21:18

2026-10-01T21:18

2026-10-01T21:45

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российская армия наращивает темп продвижения в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По информации президента, на сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории Донецкой Народной Республики. Россия способна освободить всю территорию ДНР гораздо раньше, чем ожидают Европа и Украина, подчеркнул российский лидер.Ранее президент заявил что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она должна была защищать себя с оружием в руках, отвечать на агрессию. Путин также рассказал, что после государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для жителей Крыма и Донбасса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина