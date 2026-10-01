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Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО
Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО
Российская армия наращивает темп продвижения в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T21:18
2026-10-01T21:45
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российская армия наращивает темп продвижения в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По информации президента, на сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории Донецкой Народной Республики. Россия способна освободить всю территорию ДНР гораздо раньше, чем ожидают Европа и Украина, подчеркнул российский лидер.Ранее президент заявил что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она должна была защищать себя с оружием в руках, отвечать на агрессию. Путин также рассказал, что после государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для жителей Крыма и Донбасса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, россия, украина
Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО

Путин: ситуация в зоне СВО активно развивается и армия РФ освободила за месяц 1300 кв км

21:18 01.10.2026 (обновлено: 21:45 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российская армия наращивает темп продвижения в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы", – сказал глава государства.
По информации президента, на сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории Донецкой Народной Республики. Россия способна освободить всю территорию ДНР гораздо раньше, чем ожидают Европа и Украина, подчеркнул российский лидер.

"Конечно, нам хотелось бы все это как можно быстрее прекратить. Причем с помощью мирных переговоров", – добавил президент. Он подчеркнул, что нейтральный статус Украины остается одной из главных целей спецоперации.

Ранее президент заявил что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она должна была защищать себя с оружием в руках, отвечать на агрессию. Путин также рассказал, что после государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для жителей Крыма и Донбасса.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииРоссияУкраина
 
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