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Шторм в Севастополе – в пятницу в городе снова будет ветрено - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Шторм в Севастополе – в пятницу в городе снова будет ветрено
Шторм в Севастополе – в пятницу в городе снова будет ветрено - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Шторм в Севастополе – в пятницу в городе снова будет ветрено
Сильный северо-восточный ветер ожидается в пятницу в Севастополе, горожан просят соблюдать меры личной безопасности и учитывать погоду. Соответствующее... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T14:20
2026-10-01T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Сильный северо-восточный ветер ожидается в пятницу в Севастополе, горожан просят соблюдать меры личной безопасности и учитывать погоду. Соответствующее предупреждение размещено в официальном канале МЧС города в МАКС.В этой связи жителей и гостей города просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, не выходить в горы и море, а также по возможности отказаться от дальних поездок.В четверг в Севастополе также ветрено – в порывах скорость ветра достигает 20 метров в секунду. В среду порывы ветра достигали 22 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в КрымуОктябрь в Крыму начнется с похолоданияКрым готов к отопительному сезону – власти
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Шторм в Севастополе – в пятницу в городе снова будет ветрено

В Севастополе 2 октября снова ожидается ветренная погода – МЧС

14:20 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Сильный северо-восточный ветер ожидается в пятницу в Севастополе, горожан просят соблюдать меры личной безопасности и учитывать погоду. Соответствующее предупреждение размещено в официальном канале МЧС города в МАКС.
"Синоптики сообщают, что 2 октября порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 18 м/с", – предупредили в чрезвычайном ведомстве.
В этой связи жителей и гостей города просят не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, не выходить в горы и море, а также по возможности отказаться от дальних поездок.
В четверг в Севастополе также ветрено – в порывах скорость ветра достигает 20 метров в секунду. В среду порывы ветра достигали 22 м/с.
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