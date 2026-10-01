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"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы
"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы
42-летний инструктор автошколы получил штраф и отправлен на общественные работы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T17:49
2026-10-01T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 42-летний инструктор автошколы получил штраф и отправлен на общественные работы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным пресс-службы, фигурант – индивидуальный предприниматель – на базе автошколы вел обучение водителей категории "В" и убеждал учеников, что якобы может передать взятку должностному лицу Госавтоинспекции за гарантированно успешное прохождение испытания.Ленинский районный суд Севастополя назначил инструктору обязательные работы в размере 400 часов со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также конфисковал у него мобильный телефон. Действия учеников квалифицированы как покушение на дачу взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя40 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферистОбманули: крымчанин хотел купить права, а получил условный срок
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РИА Новости Крым
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"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы

Прокуратура: инструктор автошколы в Севастополе выманивал взятки за "сдачу экзамена"

17:49 01.10.2026 (обновлено: 18:42 01.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 42-летний инструктор автошколы получил штраф и отправлен на общественные работы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным пресс-службы, фигурант – индивидуальный предприниматель – на базе автошколы вел обучение водителей категории "В" и убеждал учеников, что якобы может передать взятку должностному лицу Госавтоинспекции за гарантированно успешное прохождение испытания.

"Так ему удалось получить деньги от трех человек. В общей сложности обманутые обучающиеся передали ему 120 тысяч рублей", – проинформировали в пресс-службе.

Ленинский районный суд Севастополя назначил инструктору обязательные работы в размере 400 часов со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также конфисковал у него мобильный телефон. Действия учеников квалифицированы как покушение на дачу взятки.
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