https://crimea.ria.ru/20261001/sdat-vozhdenie-za-vzyatku-v-sevastopole-nakazali-instruktora-avtoshkoly-1159871952.html

"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы

"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы - РИА Новости Крым, 01.10.2026

"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы

42-летний инструктор автошколы получил штраф и отправлен на общественные работы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T17:49

2026-10-01T17:49

2026-10-01T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 42-летний инструктор автошколы получил штраф и отправлен на общественные работы за мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным пресс-службы, фигурант – индивидуальный предприниматель – на базе автошколы вел обучение водителей категории "В" и убеждал учеников, что якобы может передать взятку должностному лицу Госавтоинспекции за гарантированно успешное прохождение испытания.Ленинский районный суд Севастополя назначил инструктору обязательные работы в размере 400 часов со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также конфисковал у него мобильный телефон. Действия учеников квалифицированы как покушение на дачу взятки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя40 тысяч за права: в Севастополе задержан автоинструктор-аферистОбманули: крымчанин хотел купить права, а получил условный срок

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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