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Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье

Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье

Мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T21:31

2026-10-01T21:31

2026-10-01T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. С этой целью созданы мобильные огневые группы и пункты воздушного наблюдения, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, охотничьими ружьями с оптическими прицелами и приборами ночного видения.Как рассказали в ведомстве, при несении боевого дежурства в небе был обнаружен дрон противника. Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава расчета, воздушная цель была своевременно взята на сопровождение и уничтожена, не достигнув своей цели."Непрерывное дежурство мобильных огневых групп и четкое взаимодействие с пунктами воздушного наблюдения позволяют эффективно противодействовать угрозам с воздуха и обеспечивать безопасность вверенных объектов", – подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойКак десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз

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новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, видео, запорожская область, видео