Рейтинг@Mail.ru
Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/ruzhya-s-opticheskim-pritselom-kak-desantniki-sbivayut-drony-vsu-na-zaporozhe-1159848349.html
Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье
Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье
Мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T21:31
2026-10-01T21:31
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
видео
запорожская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159848670_29:0:719:388_1920x0_80_0_0_8820ed7450366aeaf3d954eeb2573c1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. С этой целью созданы мобильные огневые группы и пункты воздушного наблюдения, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, охотничьими ружьями с оптическими прицелами и приборами ночного видения.Как рассказали в ведомстве, при несении боевого дежурства в небе был обнаружен дрон противника. Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава расчета, воздушная цель была своевременно взята на сопровождение и уничтожена, не достигнув своей цели."Непрерывное дежурство мобильных огневых групп и четкое взаимодействие с пунктами воздушного наблюдения позволяют эффективно противодействовать угрозам с воздуха и обеспечивать безопасность вверенных объектов", – подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойКак десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159848670_116:0:633:388_1920x0_80_0_0_19652fbf8e3c5c9209a2f5cf5c835637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, видео, запорожская область, видео
Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье

МОГи новороссийских десантников активно уничтожают дроны врага в Запорожской области

21:31 01.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили беспилотник противника в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В Запорожской области мобильные огневые группы Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск ведут активную боевую работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов противника. Подразделениями соединения организована круглосуточная защита объектов от атак беспилотников ВСУ", – говорится в сообщении.

С этой целью созданы мобильные огневые группы и пункты воздушного наблюдения, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, охотничьими ружьями с оптическими прицелами и приборами ночного видения.
Как рассказали в ведомстве, при несении боевого дежурства в небе был обнаружен дрон противника. Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава расчета, воздушная цель была своевременно взята на сопровождение и уничтожена, не достигнув своей цели.
"Непрерывное дежурство мобильных огневых групп и четкое взаимодействие с пунктами воздушного наблюдения позволяют эффективно противодействовать угрозам с воздуха и обеспечивать безопасность вверенных объектов", – подчеркнули в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
Иду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовой
Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВидеоЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Как в Крыму находят работу ветераны СВО
22:12На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
22:08В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская
21:54Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом
21:39Дорогостоящая экскурсия в ад: когда США покинут Ближний Восток после ухода из Ирака
21:31Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье
21:18Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО
21:10В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
21:02Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
20:55Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
20:47Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России
20:38Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе
20:27Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы
20:20Миру предстоит научиться жить с ИИ – Путин
20:12"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море
20:02Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям
19:50Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
19:45Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
19:39Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин
19:30Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб
Лента новостейМолния