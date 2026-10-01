https://crimea.ria.ru/20261001/ruzhe-visit-na-stsene-putin-prizval-izbezhat-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-1159877249.html

"Ружье висит на стене": Путин призвал избежать применения ядерного оружия

"Ружье висит на стене": Путин призвал избежать применения ядерного оружия - РИА Новости Крым, 01.10.2026

"Ружье висит на стене": Путин призвал избежать применения ядерного оружия

Нежелание обращаться к подлинной дипломатии в вопросах разрешения конфликтов может привести мир к краю пропасти, учитывая современные летальные вооружения,... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T19:10

2026-10-01T19:10

2026-10-01T19:23

новости

владимир путин (политик)

россия

ядерное оружие

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159874712_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_0d7a30e7834f5ca24225861983cc5813.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Нежелание обращаться к подлинной дипломатии в вопросах разрешения конфликтов может привести мир к краю пропасти, учитывая современные летальные вооружения, способные уничтожить все живое. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин напомнил, что эта практика не является новой и она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ других.Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения, заявил президент ранее в пяницу на пленарной сессии клуба "Валдай".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – ПутинРано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства – ПутинРоссия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, ядерное оружие