"Ружье висит на стене": Путин призвал избежать применения ядерного оружия
Путин указал на риски применения летального оружия, способного уничтожить все живое
19:10 01.10.2026 (обновлено: 19:23 01.10.2026)
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Нежелание обращаться к подлинной дипломатии в вопросах разрешения конфликтов может привести мир к краю пропасти, учитывая современные летальные вооружения, способные уничтожить все живое. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сейчас в контексте описания и прогнозирования разных мировых конфликтов часто звучит слово "эскалация". Нежелание обратиться к подлинной дипломатии, основанной на реальности и учете интересов всех сторон, толкает к тому, чтобы взвинтить ситуацию, поднять ставки, переступать через красные линии в надежде подавить и запугать оппонента, сломать через колено", – констатировал российский лидер.
Путин напомнил, что эта практика не является новой и она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ других.
"Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить всё живое или как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывания: "если ружье в начале спектакля на стене…" Мы должны это иметь в виду, избежать этого", – заявил глава государства.
Мир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения, заявил президент ранее в пяницу на пленарной сессии клуба "Валдай".
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