Рейтинг@Mail.ru
Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/rost-tarifov-zhkkh-i-bezopasnye-onlayn-pokupki-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1159804540.html
Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии, правила выдачи семейной ипотеки изменятся, покупки на маркетплейсах станут безопаснее, доходы мигрантов будут... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T06:04
2026-10-01T06:58
закон и право
жкх
цены и тарифы
мигранты
пенсия
маркетплейс
банк
финансы
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_0:33:3138:1798_1920x0_80_0_0_e7da28294f1116d077166bd36f587552.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии, правила выдачи семейной ипотеки изменятся, покупки на маркетплейсах станут безопаснее, доходы мигрантов будут контролировать, за свет, воду и тепло придется платить больше, также станут дороже железнодорожные путешествия.Главные законодательные новшества второго осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Гражданские и военные пенсииС октября 2026 года пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в сентябре, будут получать выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.Также каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в сентябре, в октябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Вместо 9 584,69 им будет начисляться 19 169,38 рублей. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Также с 1 октября военные и сотрудники силовых структур получат прибавку к довольствию. Речь идет о служащих МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможенной и противопожарной служб. Индексация составит не менее 4%. Поскольку выплаты отставным военным и силовикам напрямую зависят от окладов действующих сотрудников, их пенсии вырастут на тот же процент.Рост тарифов ЖКХВ 2026 году индексация тарифов ЖКХ проходит в два этапа. Первое повышение было с 1 января — на 1,7% для всех регионов. На втором этапе – с 1 октября – повышение будет зависеть от региона.В Крыму рост тарифов составит от 5,1 до 14 процентов, на самой высокой планке теперь и теплоснабжение. Так, электроэнергия подорожает на 11,3%, газ – на 10,1%, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами – на 14%, сжиженный газ теперь будет обходиться дороже на 5,1%. Новые тарифы отразятся в квитанциях с ноября. Следующего повышения тарифов ЖКХ следует ждать с 1 июля 2027 года.Банковский секторС 1 октября ставку по семейной ипотеке и ее максимальную сумму привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Максимальный срок субсидирования — 15 лет. Минимальная ставка в 2% будет действовать для семей с пятью детьми в нестоличных регионах. Ограничение по сумме для таких семей – до 10 миллионов. Для Москвы, Питера, Московской и Ленинградской областей установлены отдельные условия.Микрофинансовые организации теперь не могут выдавать третий заем с полной стоимостью более 200% годовых, если у заемщика уже есть два текущих долга. Положение действует до 1 апреля 2027 года, затем нормы снова ужесточат.Еще с октября наличные можно будет внести на свой счет в другом банке через банкомат стороннего банка через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас это возможно только для своего банка или банков-партнеров. Лимит – 25 тысяч рублей за одну операцию. За день можно будет внести не более 50 тысяч, за месяц —до 200.Платформенная экономика и новое на маркетплейсахШколы, детсады и другие учреждения образования в рамках двухлетнего эксперимента смогут делать закупки не только на электронных площадках для госзакупок, но и через маркетплейсы.Еще в РФ вступает в силу закон "О регулировании платформенной экономики" – первый системный документ, регламентирующий взаимоотношения между маркетплейсами, продавцами, покупателями и государством. В предварительный перечень включены 12 платформ, в числе которых крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая сервисы вызова такси и сервисы доставки.В частности, закон усиливает защиту прав потребителей. Например, при обнаружении недостатков товара покупатель теперь сможет предъявить требования продавцу напрямую через цифровую платформу. С 1 октября маркетплейсы обязаны обеспечить такую возможность. Само требование рассматривает продавец, и именно он возвращает деньги при законных основаниях. Покупателю нужно направить требование через сервис и дождаться рассмотрения.Также в карточке товара должны раскрываться сведения о продавце, лицензиях, сертификатах, обязательной маркировке, а оператор не вправе допускать предложения по изъятому из оборота, незарегистрированному или немаркированному товару.И другие изменения……для самозанятых: самозанятые с нового месяца не могут работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение шести месяцев. Новое правило действует до 1 октября 2032 года для отраслей строительства, торговли, образования, спорта и отдыха и еще ряда направлений.…для пассажиров: стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет с октября на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа. На купе и СВ грядущее подорожание не распространяется.… для здоровья детей: зоны вокруг школ, где запрещена продажа табака и вейпов, определят с учетом результатов общественных обсуждений. Кроме того, вводится лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотинсодержащей продукции.…для мигрантов: с 1 октября налоговая будет передавать в полицию сведения о доходах трудовых мигрантов. Так законодатель планирует обеспечить контроль за способностью иностранцев содержать себя и свои семьи на территории РФ. В противном случае им аннулируют патент или не выдадут новый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260924/pensii-v-rossii-proindeksiruyut-dvazhdy-v-2027-godu-1159658168.html
https://crimea.ria.ru/20260923/kak-krymchane-platyat-za-kapremont-mkd-1159635619.html
https://crimea.ria.ru/20260918/nedvizhimost-v-krymu-chto-budet-s-tsenami-osenyu-1159470173.html
https://crimea.ria.ru/20260910/podlinnost-tovarov-na-marketpleysakh-v-rossii-razrabotali-mekhanizm-proverki-1159250311.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b5a5143a7bf9da1bfc8bd653a6e12819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, жкх, цены и тарифы, мигранты, пенсия, маркетплейс, банк, финансы, новости, россия, общество
Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре

Какие законы вступают в силу в России с октября 2026 года

06:04 01.10.2026 (обновлено: 06:58 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии, правила выдачи семейной ипотеки изменятся, покупки на маркетплейсах станут безопаснее, доходы мигрантов будут контролировать, за свет, воду и тепло придется платить больше, также станут дороже железнодорожные путешествия.
Главные законодательные новшества второго осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.

Гражданские и военные пенсии

С октября 2026 года пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в сентябре, будут получать выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.
Также каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в сентябре, в октябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Вместо 9 584,69 им будет начисляться 19 169,38 рублей. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.
Также с 1 октября военные и сотрудники силовых структур получат прибавку к довольствию. Речь идет о служащих МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможенной и противопожарной служб. Индексация составит не менее 4%. Поскольку выплаты отставным военным и силовикам напрямую зависят от окладов действующих сотрудников, их пенсии вырастут на тот же процент.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
24 сентября, 11:47
Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Рост тарифов ЖКХ

В 2026 году индексация тарифов ЖКХ проходит в два этапа. Первое повышение было с 1 января — на 1,7% для всех регионов. На втором этапе – с 1 октября – повышение будет зависеть от региона.
В Крыму рост тарифов составит от 5,1 до 14 процентов, на самой высокой планке теперь и теплоснабжение. Так, электроэнергия подорожает на 11,3%, газ – на 10,1%, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами – на 14%, сжиженный газ теперь будет обходиться дороже на 5,1%. Новые тарифы отразятся в квитанциях с ноября. Следующего повышения тарифов ЖКХ следует ждать с 1 июля 2027 года.
Капремонт кровли в МКД в Севастополе
23 сентября, 20:28
Как крымчане платят за капремонт МКД

Банковский сектор

С 1 октября ставку по семейной ипотеке и ее максимальную сумму привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Максимальный срок субсидирования — 15 лет. Минимальная ставка в 2% будет действовать для семей с пятью детьми в нестоличных регионах. Ограничение по сумме для таких семей – до 10 миллионов. Для Москвы, Питера, Московской и Ленинградской областей установлены отдельные условия.
Микрофинансовые организации теперь не могут выдавать третий заем с полной стоимостью более 200% годовых, если у заемщика уже есть два текущих долга. Положение действует до 1 апреля 2027 года, затем нормы снова ужесточат.
Еще с октября наличные можно будет внести на свой счет в другом банке через банкомат стороннего банка через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас это возможно только для своего банка или банков-партнеров. Лимит – 25 тысяч рублей за одну операцию. За день можно будет внести не более 50 тысяч, за месяц —до 200.
Строительство
18 сентября, 20:39
Недвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью

Платформенная экономика и новое на маркетплейсах

Школы, детсады и другие учреждения образования в рамках двухлетнего эксперимента смогут делать закупки не только на электронных площадках для госзакупок, но и через маркетплейсы.
Еще в РФ вступает в силу закон "О регулировании платформенной экономики" – первый системный документ, регламентирующий взаимоотношения между маркетплейсами, продавцами, покупателями и государством. В предварительный перечень включены 12 платформ, в числе которых крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая сервисы вызова такси и сервисы доставки.
В частности, закон усиливает защиту прав потребителей. Например, при обнаружении недостатков товара покупатель теперь сможет предъявить требования продавцу напрямую через цифровую платформу. С 1 октября маркетплейсы обязаны обеспечить такую возможность. Само требование рассматривает продавец, и именно он возвращает деньги при законных основаниях. Покупателю нужно направить требование через сервис и дождаться рассмотрения.
Также в карточке товара должны раскрываться сведения о продавце, лицензиях, сертификатах, обязательной маркировке, а оператор не вправе допускать предложения по изъятому из оборота, незарегистрированному или немаркированному товару.
Склад интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
10 сентября, 11:51
Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверки

И другие изменения…

…для самозанятых: самозанятые с нового месяца не могут работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение шести месяцев. Новое правило действует до 1 октября 2032 года для отраслей строительства, торговли, образования, спорта и отдыха и еще ряда направлений.
…для пассажиров: стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет с октября на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа. На купе и СВ грядущее подорожание не распространяется.
… для здоровья детей: зоны вокруг школ, где запрещена продажа табака и вейпов, определят с учетом результатов общественных обсуждений. Кроме того, вводится лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотинсодержащей продукции.
…для мигрантов: с 1 октября налоговая будет передавать в полицию сведения о доходах трудовых мигрантов. Так законодатель планирует обеспечить контроль за способностью иностранцев содержать себя и свои семьи на территории РФ. В противном случае им аннулируют патент или не выдадут новый.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Закон и правоЖКХЦены и тарифыМигрантыПенсияМаркетплейсБанкФинансыНовостиРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
08:34ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
08:30На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
08:24В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
07:59Кому положена отсрочка от армии
07:52МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями
07:35Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
07:21Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
07:04В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
06:46Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы
06:27Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах
06:04Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
00:01Октябрь в Крыму начнется с похолодания
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
Лента новостейМолния