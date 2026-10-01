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Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре

Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре

С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии, правила выдачи семейной ипотеки изменятся, покупки на маркетплейсах станут безопаснее, доходы мигрантов будут... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T06:04

2026-10-01T06:04

2026-10-01T06:58

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии, правила выдачи семейной ипотеки изменятся, покупки на маркетплейсах станут безопаснее, доходы мигрантов будут контролировать, за свет, воду и тепло придется платить больше, также станут дороже железнодорожные путешествия.Главные законодательные новшества второго осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Гражданские и военные пенсииС октября 2026 года пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в сентябре, будут получать выплаты с учетом всех пропущенных индексаций.Также каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в сентябре, в октябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Вместо 9 584,69 им будет начисляться 19 169,38 рублей. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Также с 1 октября военные и сотрудники силовых структур получат прибавку к довольствию. Речь идет о служащих МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, таможенной и противопожарной служб. Индексация составит не менее 4%. Поскольку выплаты отставным военным и силовикам напрямую зависят от окладов действующих сотрудников, их пенсии вырастут на тот же процент.Рост тарифов ЖКХВ 2026 году индексация тарифов ЖКХ проходит в два этапа. Первое повышение было с 1 января — на 1,7% для всех регионов. На втором этапе – с 1 октября – повышение будет зависеть от региона.В Крыму рост тарифов составит от 5,1 до 14 процентов, на самой высокой планке теперь и теплоснабжение. Так, электроэнергия подорожает на 11,3%, газ – на 10,1%, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами – на 14%, сжиженный газ теперь будет обходиться дороже на 5,1%. Новые тарифы отразятся в квитанциях с ноября. Следующего повышения тарифов ЖКХ следует ждать с 1 июля 2027 года.Банковский секторС 1 октября ставку по семейной ипотеке и ее максимальную сумму привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Максимальный срок субсидирования — 15 лет. Минимальная ставка в 2% будет действовать для семей с пятью детьми в нестоличных регионах. Ограничение по сумме для таких семей – до 10 миллионов. Для Москвы, Питера, Московской и Ленинградской областей установлены отдельные условия.Микрофинансовые организации теперь не могут выдавать третий заем с полной стоимостью более 200% годовых, если у заемщика уже есть два текущих долга. Положение действует до 1 апреля 2027 года, затем нормы снова ужесточат.Еще с октября наличные можно будет внести на свой счет в другом банке через банкомат стороннего банка через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас это возможно только для своего банка или банков-партнеров. Лимит – 25 тысяч рублей за одну операцию. За день можно будет внести не более 50 тысяч, за месяц —до 200.Платформенная экономика и новое на маркетплейсахШколы, детсады и другие учреждения образования в рамках двухлетнего эксперимента смогут делать закупки не только на электронных площадках для госзакупок, но и через маркетплейсы.Еще в РФ вступает в силу закон "О регулировании платформенной экономики" – первый системный документ, регламентирующий взаимоотношения между маркетплейсами, продавцами, покупателями и государством. В предварительный перечень включены 12 платформ, в числе которых крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая сервисы вызова такси и сервисы доставки.В частности, закон усиливает защиту прав потребителей. Например, при обнаружении недостатков товара покупатель теперь сможет предъявить требования продавцу напрямую через цифровую платформу. С 1 октября маркетплейсы обязаны обеспечить такую возможность. Само требование рассматривает продавец, и именно он возвращает деньги при законных основаниях. Покупателю нужно направить требование через сервис и дождаться рассмотрения.Также в карточке товара должны раскрываться сведения о продавце, лицензиях, сертификатах, обязательной маркировке, а оператор не вправе допускать предложения по изъятому из оборота, незарегистрированному или немаркированному товару.И другие изменения……для самозанятых: самозанятые с нового месяца не могут работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение шести месяцев. Новое правило действует до 1 октября 2032 года для отраслей строительства, торговли, образования, спорта и отдыха и еще ряда направлений.…для пассажиров: стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет с октября на 9,2%. Индексация затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозку багажа и грузобагажа. На купе и СВ грядущее подорожание не распространяется.… для здоровья детей: зоны вокруг школ, где запрещена продажа табака и вейпов, определят с учетом результатов общественных обсуждений. Кроме того, вводится лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотинсодержащей продукции.…для мигрантов: с 1 октября налоговая будет передавать в полицию сведения о доходах трудовых мигрантов. Так законодатель планирует обеспечить контроль за способностью иностранцев содержать себя и свои семьи на территории РФ. В противном случае им аннулируют патент или не выдадут новый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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закон и право, жкх, цены и тарифы, мигранты, пенсия, маркетплейс, банк, финансы, новости, россия, общество