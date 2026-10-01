https://crimea.ria.ru/20261001/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-esche-tri-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-1159852364.html

Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T11:56

2026-10-01T11:56

2026-10-01T11:56

россия

новости сво

министерство обороны рф

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и Сумской областях. До этого силы этой же группировки в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и еще одно село в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ

россия

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)