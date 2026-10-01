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Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:56
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россия
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и Сумской областях. До этого силы этой же группировки в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и еще одно село в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области

Российские войска освободили Нестерное, Высокую Яругу и Рубленое в Харьковской области

11:56 01.10.2026
 
© Министерство обороны РФРабота мобильных огневых групп в зоне СВО
Работа мобильных огневых групп в зоне СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Высокая Яруга Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области.", - говорится в сводке российского ведомства.

Накануне подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и Сумской областях. До этого силы этой же группировки в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и еще одно село в ДНР.
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