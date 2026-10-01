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Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:56
2026-10-01T11:56
2026-10-01T11:56
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министерство обороны рф
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области, а бойцы "Севера" - еще два села в Харьковской и Сумской областях. До этого силы этой же группировки в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка и еще одно село в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области
Российские войска освободили Нестерное, Высокую Яругу и Рубленое в Харьковской области