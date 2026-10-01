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Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин
Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин
Российские военные всегда руководствовались нормами гуманитарного права и никогда первыми не атаковали невоенные объекты. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:39
2026-10-01T19:39
2026-10-01T19:39
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные всегда руководствовались нормами гуманитарного права и никогда первыми не атаковали невоенные объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Как отметил Путин, сегодня необходимо вновь поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов. Он напомнил, что в 1899 году именно Россия стала инициатором Гаагской конвенции, в которой впервые были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров, гуманизации боевых действий.По словам Путина, автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, превращению кровопролития и гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин
Российские военные никогда первыми не атаковали невоенные объекты противника – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные всегда руководствовались нормами гуманитарного права и никогда первыми не атаковали невоенные объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ратный труд – это профессия людей, которые защищают интересы своих стран. Но профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм и, хочу подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника", – сказал глава государства.
Как отметил Путин, сегодня необходимо вновь поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов. Он напомнил, что в 1899 году именно Россия стала инициатором Гаагской конвенции, в которой впервые были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров, гуманизации боевых действий.
"Да, конечно, верные и благородные идеи, заложенные тогда, не уберегли человечество от потрясений XX века. Мировые войны, казалось, перечеркнули достижения гуманитарного права. Но сейчас настал момент, когда нужно вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния", – убежден российский лидер.
По словам Путина, автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, превращению кровопролития и гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину.
"А это, называя вещи своими именами – путь к одичанию человечества под аккомпанемент разговор о грандиозном технологическом прогрессе", – подчеркнул он.
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