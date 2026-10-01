https://crimea.ria.ru/20261001/rossiyskie-voyska-nikogda-pervymi-ne-atakovali-nevoennye-obekty--putin-1159877443.html

Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин

Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин

Российские военные всегда руководствовались нормами гуманитарного права и никогда первыми не атаковали невоенные объекты. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T19:39

2026-10-01T19:39

2026-10-01T19:39

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Российские военные всегда руководствовались нормами гуманитарного права и никогда первыми не атаковали невоенные объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Как отметил Путин, сегодня необходимо вновь поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов. Он напомнил, что в 1899 году именно Россия стала инициатором Гаагской конвенции, в которой впервые были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров, гуманизации боевых действий.По словам Путина, автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, превращению кровопролития и гибели людей в своего рода компьютерную игру, механистическую рутину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф