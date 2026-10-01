https://crimea.ria.ru/20261001/rossiyskie-boytsy-unichtozhili--geksakoptery-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1159817482.html

Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении

Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожили тяжелые ударные дроны ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T08:58

2026-10-01T08:58

2026-10-01T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожили тяжелые ударные дроны ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что благодаря скоординированной работе операторов разведывательных дронов, маршруты движения украинских дронов были своевременно вскрыты. Для перехвата и ликвидации воздушных целей операторы БПЛА группировки войск "Днепр" применили тактику контролируемого тарана в воздухе.Объективный контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5 до 15 беспилотников ВСУ, обеспечивая эшелонированную защиту от воздушных угроз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над ХерсонщинойДесантники громят врага на Ореховском направлении

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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