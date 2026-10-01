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Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожили тяжелые ударные дроны ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:58
2026-10-01T08:58
россия
новости сво
херсонская область
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожили тяжелые ударные дроны ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что благодаря скоординированной работе операторов разведывательных дронов, маршруты движения украинских дронов были своевременно вскрыты. Для перехвата и ликвидации воздушных целей операторы БПЛА группировки войск "Днепр" применили тактику контролируемого тарана в воздухе.Объективный контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5 до 15 беспилотников ВСУ, обеспечивая эшелонированную защиту от воздушных угроз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над ХерсонщинойДесантники громят врага на Ореховском направлении
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, херсонская область, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", видео, видео
Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направлении

Беспилотные войска "Днепра" уничтожили тяжелые дроны ВСУ на Херсонском направлении

08:58 01.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПС) группировки войск "Днепр" уничтожили тяжелые ударные дроны ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе ведения воздушной разведки на Херсонском направлении успешно обнаружили и ликвидировали тяжелые ударные гексакоптеры ВСУ", - поделились в российском военном ведомстве.
Отмечается, что благодаря скоординированной работе операторов разведывательных дронов, маршруты движения украинских дронов были своевременно вскрыты. Для перехвата и ликвидации воздушных целей операторы БПЛА группировки войск "Днепр" применили тактику контролируемого тарана в воздухе.
"Операторы маневренных FPV-дронов оперативно вышли на перехват, атаковали гексакоптеры ВСУ, предотвратив сброс боеприпасов", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Объективный контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5 до 15 беспилотников ВСУ, обеспечивая эшелонированную защиту от воздушных угроз.
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