https://crimea.ria.ru/20261001/rossiyskaya-pvo-likvidirovala-227-bespilotnikov-vsu-nad-regionami-rossii-1159879544.html

Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России

Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России

В течение дня четверга, 1 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T20:47

2026-10-01T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение дня четверга, 1 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 227 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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