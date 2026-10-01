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Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России
Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России
В течение дня четверга, 1 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T20:47
2026-10-01T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение дня четверга, 1 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 227 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России

227 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день

20:47 01.10.2026 (обновлено: 20:59 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение дня четверга, 1 октября, средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 227 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, перечислили в МО РФ.
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