https://crimea.ria.ru/20261001/rossiya-vysylaet-vengerskikh-diplomatov-v-kachestve-otvetnoy-mery--mid-1159860086.html

Россия высылает венгерских дипломатов в качестве ответной меры – МИД

Россия высылает венгерских дипломатов в качестве ответной меры – МИД - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Россия высылает венгерских дипломатов в качестве ответной меры – МИД

Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве и венгерских генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани должны в течение двух недель покинуть Россию, заявили в... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T12:52

2026-10-01T12:52

2026-10-01T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве и венгерских генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани должны в течение двух недель покинуть Россию, заявили в МИД РФ. Данное решение принято в ответ на высылку Будапештом российских дипломатов.Как сообщили в российском дипведомстве, в четверг в МИД РФ был вызван Временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич.Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября 2026 года покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников.8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила послу России в Будапеште о решении выслать 10 сотрудников российского посольства. По словам Орбан, это решение направлено на "защиту безопасности и суверенитета Венгрии".Посол России в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что данные действия венгерских властей являются "беспрецедентной необоснованной эскалацией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, венгрия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика