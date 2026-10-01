Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/rossiya-podderzhivaet-ideyu-spravedlivoy-reformy-oon-1159876146.html
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
Россия поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН), однако провести ее без внутреннего консенсуса невозможно. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:45
2026-10-01T19:45
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин (политик)
политика
новости
оон
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_6f9179a995faf45779dfbe7ed78cbf9b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН), однако провести ее без внутреннего консенсуса невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его мнению, нынешняя структура ООН должна полнее отражать многообразие современного мира. Сейчас к Организации есть обоснованные замечания, она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано.Президент считает, что структура Организации должна отражать все многообразие мира, учитывая все более растущую роль Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.Глава государства подчеркнул, что преобразования не должны ограничиваться расширением Совета Безопасности и изменением географического представительства стран в органах международного управления.Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Путин ранее в четверг на заседании клуба "Валдай".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН показывает свою дисфункциональность – экспертООН находится в глубочайшем кризисе – эксперт В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
валдай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_1bdda142ff73de7530423656cf12b61a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин (политик), политика, новости, оон, в мире
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН

Без внутреннего консенсуса справедливая реформа ООН невозможно – Путин

19:45 01.10.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН), однако провести ее без внутреннего консенсуса невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим", – сказал российский лидер.
По его мнению, нынешняя структура ООН должна полнее отражать многообразие современного мира. Сейчас к Организации есть обоснованные замечания, она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано.
Президент считает, что структура Организации должна отражать все многообразие мира, учитывая все более растущую роль Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Глава государства подчеркнул, что преобразования не должны ограничиваться расширением Совета Безопасности и изменением географического представительства стран в органах международного управления.
Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Путин ранее в четверг на заседании клуба "Валдай".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт
ООН находится в глубочайшем кризисе – эксперт
В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
 
ВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир Путин (политик)ПолитикаНовостиООНВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Какие налоговые льготы доступны участникам СВО и их семьям
19:50Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
19:45Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
19:39Российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты – Путин
19:30Украина потеряла истребитель МиГ-29 - пилот бригады "Призрак Киева" погиб
19:19В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
19:10"Ружье висит на стене": Путин призвал избежать применения ядерного оружия
19:01Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин
18:52В Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская"
18:43Мир подошел к решающему и поворотному моменту развития - Путин
18:37Армия России разбила еще один сухогруз в Черном море
18:28В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь
18:21Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин
18:07В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития
17:49"Сдать" вождение за взятку: в Севастополе наказали инструктора автошколы
17:32Состав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроект
17:20Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани
17:08Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку
16:58В России создадут перечень игрушек для детских садов
16:48Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
Лента новостейМолния