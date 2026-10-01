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Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
Россия поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН), однако провести ее без внутреннего консенсуса невозможно. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:45
2026-10-01T19:45
2026-10-01T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН), однако провести ее без внутреннего консенсуса невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его мнению, нынешняя структура ООН должна полнее отражать многообразие современного мира. Сейчас к Организации есть обоснованные замечания, она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано.Президент считает, что структура Организации должна отражать все многообразие мира, учитывая все более растущую роль Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.Глава государства подчеркнул, что преобразования не должны ограничиваться расширением Совета Безопасности и изменением географического представительства стран в органах международного управления.Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Путин ранее в четверг на заседании клуба "Валдай".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН показывает свою дисфункциональность – экспертООН находится в глубочайшем кризисе – эксперт В чем признался генсек ООН репликой о Крыме – мнение
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валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин (политик), политика, новости, оон, в мире
Россия поддерживает идею справедливой реформы ООН
Без внутреннего консенсуса справедливая реформа ООН невозможно – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россия поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН), однако провести ее без внутреннего консенсуса невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Организации Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим", – сказал российский лидер.
По его мнению, нынешняя структура ООН должна полнее отражать многообразие современного мира. Сейчас к Организации есть обоснованные замечания, она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано.
Президент считает, что структура Организации должна отражать все многообразие мира, учитывая все более растущую роль Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Глава государства подчеркнул, что преобразования не должны ограничиваться расширением Совета Безопасности и изменением географического представительства стран в органах международного управления.
Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться
о принципах нового мироустройства, заявил Путин ранее в четверг на заседании клуба "Валдай".
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