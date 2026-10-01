https://crimea.ria.ru/20261001/rossiya-i-kongo-podpisali-plan-sotrudnichestva-do-2028-goda-1159862930.html

Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года

Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года

Впервые Россия и Республика Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026-2028 годы, сообщило в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T14:35

2026-10-01T14:35

2026-10-01T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Впервые Россия и Республика Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026-2028 годы, сообщило в Минэнерго РФ.В среду состоялось восьмое заседание межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Дени-Кристель Сассу-Нгессо.В ходе заседания стороны обсудили ключевые направления российско-конголезского взаимодействия в развитии энергетической инфраструктуры, геологоразведочных работ и цифровизации. Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия, спорта, науки, образования и культуры.В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Владимир Путин заявил, что Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекцийПутин встретился с президентом ЮАРРоссия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, конго, в мире, сотрудничество