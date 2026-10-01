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Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года
Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года
Впервые Россия и Республика Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026-2028 годы, сообщило в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T14:35
2026-10-01T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Впервые Россия и Республика Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026-2028 годы, сообщило в Минэнерго РФ.В среду состоялось восьмое заседание межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Дени-Кристель Сассу-Нгессо.В ходе заседания стороны обсудили ключевые направления российско-конголезского взаимодействия в развитии энергетической инфраструктуры, геологоразведочных работ и цифровизации. Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия, спорта, науки, образования и культуры.В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Владимир Путин заявил, что Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекцийПутин встретился с президентом ЮАРРоссия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров
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news.crimea@rian.ru
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новости, россия, конго, в мире, сотрудничество
Россия и Конго подписали план сотрудничества до 2028 года

Россия и Конго подписали план развития торгово-экономического сотрудничества до 2028 года

14:35 01.10.2026
 
© Минэнерго РФРоссия и Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026–2028 годы
Россия и Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026–2028 годы
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Впервые Россия и Республика Конго подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества на 2026-2028 годы, сообщило в Минэнерго РФ.
В среду состоялось восьмое заседание межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и министр по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Дени-Кристель Сассу-Нгессо.
"Впервые в истории между нашими государствами подписан комплексный документ, который включает перспективные проекты и поэтапный план их реализации", – заявил Павел Сорокин.
В ходе заседания стороны обсудили ключевые направления российско-конголезского взаимодействия в развитии энергетической инфраструктуры, геологоразведочных работ и цифровизации. Также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия, спорта, науки, образования и культуры.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Владимир Путин заявил, что Россия и Конго развивают и поддерживают дружеские связи, а также сотрудничество в разных сферах, в том числе в геологоразведке, логистике и сельском хозяйстве.
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