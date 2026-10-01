Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин
Путин: рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства
18:21 01.10.2026 (обновлено: 18:49 01.10.2026)
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба "Валдай".
"Востоку и Западу, Северу и Югу рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия", – сказал президент.
При этом Путин отметил, что сегодня на первый план выходят более срочные и острые задачи. Тревожные тенденции на международной арене заставляют прежде всего задуматься о том, как избежать самых катастрофических сценариев и как сохранить глобальный мир и безопасность в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.
"Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого", – сказал российский лидер.
Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами, подчеркивал ранее президент России Владимир Путин.
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