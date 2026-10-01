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Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин
Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин
Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T18:21
2026-10-01T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба "Валдай".При этом Путин отметил, что сегодня на первый план выходят более срочные и острые задачи. Тревожные тенденции на международной арене заставляют прежде всего задуматься о том, как избежать самых катастрофических сценариев и как сохранить глобальный мир и безопасность в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами, подчеркивал ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства – ПутинРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия
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владимир путин (политик), новости, политика, валдай, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин

Путин: рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства

18:21 01.10.2026 (обновлено: 18:49 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба "Валдай".

"Востоку и Западу, Северу и Югу рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия", – сказал президент.

При этом Путин отметил, что сегодня на первый план выходят более срочные и острые задачи. Тревожные тенденции на международной арене заставляют прежде всего задуматься о том, как избежать самых катастрофических сценариев и как сохранить глобальный мир и безопасность в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.
"Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого", – сказал российский лидер.
Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами, подчеркивал ранее президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин (политик)НовостиПолитикаВалдайРоссияВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
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