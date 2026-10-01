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Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин

Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин

Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T18:21

2026-10-01T18:21

2026-10-01T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного клуба "Валдай".При этом Путин отметил, что сегодня на первый план выходят более срочные и острые задачи. Тревожные тенденции на международной арене заставляют прежде всего задуматься о том, как избежать самых катастрофических сценариев и как сохранить глобальный мир и безопасность в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются.Новый многополярный мир уже стал реальностью, а такие организации как ШОС и БРИКС являются основными его опорами, подчеркивал ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства – ПутинРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – ПутинПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия

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владимир путин (политик), новости, политика, валдай, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"