https://crimea.ria.ru/20261001/rabotayut-grady-boytsy-dnepra-unichtozhili-oporniki-vsu-pod-orekhovom-1159848237.html

Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом

Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T21:54

2026-10-01T21:54

2026-10-01T21:54

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, получив координаты местонахождения объектов противника от разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, гвардейцы-артиллеристы незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Действуя в полной боевой готовности, военнослужащие произвели оперативный расчет установки целей и нанесли точные удары 122-мм реактивными снарядами по позициям ВСУ.Выполнив боевую задачу, расчеты "Града" оперативно покинули огневые позиции и убыли в тыловой район для перезаряжания пусковых установок и подготовки к следующему выезду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направленииИду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойЦех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, видео, видео