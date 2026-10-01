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Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом
Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T21:54
2026-10-01T21:54
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, получив координаты местонахождения объектов противника от разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, гвардейцы-артиллеристы незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Действуя в полной боевой готовности, военнослужащие произвели оперативный расчет установки целей и нанесли точные удары 122-мм реактивными снарядами по позициям ВСУ.Выполнив боевую задачу, расчеты "Града" оперативно покинули огневые позиции и убыли в тыловой район для перезаряжания пусковых установок и подготовки к следующему выезду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы уничтожили гексакоптеры ВСУ на Херсонском направленииИду на таран: бойцы "Днепра" громят десятки вражеских БПЛА на передовойЦех сборки дронов и склад боеприпасов ВСУ разбиты на правом берегу Днепра
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, видео, видео
Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом

Бойцы "Днепра" огнем из "Градов" сравняли с землей опорники ВСУ в Запорожской области

21:54 01.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, получив координаты местонахождения объектов противника от разведывательных подразделений и расчетов БПЛА, гвардейцы-артиллеристы незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Действуя в полной боевой готовности, военнослужащие произвели оперативный расчет установки целей и нанесли точные удары 122-мм реактивными снарядами по позициям ВСУ.

"В результате огневого поражения были уничтожены опорные пункты и живая сила противника, что позволило улучшить положение российских подразделений по переднему краю", – говорится в сообщении.

Выполнив боевую задачу, расчеты "Града" оперативно покинули огневые позиции и убыли в тыловой район для перезаряжания пусковых установок и подготовки к следующему выезду.
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