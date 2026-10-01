https://crimea.ria.ru/20261001/putin-pozdravil-si-tszinpina-s-77-y-godovschinoy-obrazovaniya-knr-1159845059.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру КНР Си Цзиньпин по случаю 77-й годовщины образования республики. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T07:21

2026-10-01T07:21

2026-10-01T07:21

россия

китай

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру КНР Си Цзиньпин по случаю 77-й годовщины образования республики.Как отметил Путин, под руководством Си Цзиньпина Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня."Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая – счастья и процветания", - говорится в тексте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму РоссииПочему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнениеОтношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин

россия

китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, новости