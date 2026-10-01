Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/putin-pozdravil-si-tszinpina-s-77-y-godovschinoy-obrazovaniya-knr-1159845059.html
Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру КНР Си Цзиньпин по случаю 77-й годовщины образования республики. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T07:21
2026-10-01T07:21
россия
китай
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/10/1137317053_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_4aa53a63560f626d1e4974ffb5eb5373.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру КНР Си Цзиньпин по случаю 77-й годовщины образования республики.Как отметил Путин, под руководством Си Цзиньпина Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня."Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая – счастья и процветания", - говорится в тексте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму РоссииПочему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнениеОтношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/10/1137317053_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f27deded53cbc970a214d16828cebe12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика, новости
Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР

Отношения между Россией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне - Путин

07:21 01.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФлаги Китая и России
Флаги Китая и России - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру КНР Си Цзиньпин по случаю 77-й годовщины образования республики.
"Отношения между Российской Федерацией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Наши страны планомерно реализуют крупные совместные проекты на различных направлениях, координируют усилия в международных делах в интересах построения более справедливого, многополярного миропорядка", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Как отметил Путин, под руководством Си Цзиньпина Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также вносит весомый конструктивный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня.
"Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу Китая – счастья и процветания", - говорится в тексте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
 
РоссияКитайВладимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)ПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
08:34ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
08:30На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
08:24В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
07:59Кому положена отсрочка от армии
07:52МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями
07:35Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
07:21Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
07:04В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
06:46Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы
06:27Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах
06:04Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
00:01Октябрь в Крыму начнется с похолодания
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
Лента новостейМолния