Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день
Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" и осенний призыв – главное за день
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил о модернизации ВС РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений властями на местах. Около 120 тысяч призывников направят на службу в рамках осеннего призыва. В Крыму проведут плановую комплексную проверку системы оповещения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин на заседании клуба "Валдай"
1 октября Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства говорил о вооруженных конфликтах и угрозах нападения, о современном оружии и ситуации на Украине, о многополярности мира и отношениях со странами, о развитии искусственного интеллекта (ИИ), а также о Крыме и новых территориях России.
Главные заявления президента РФ.
Осенний призыв
Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.
Продвижение Армии России
Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 435 военных за сутки, также враг теряет военную технику и вооружения.
Модернизация ВС РФ
Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. Также, по его словам, в системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах.
Контроль за исполнением обращений крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. Никакие другие достижения не компенсируют такой пробел. Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру, предупредил глава региона.
Проверка системы оповещения
В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщили в четверг в МЧС республики. Сигналы "Внимание всем" прозвучат в 10:00, 13:00 и 15:00. Текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствие.