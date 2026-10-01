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Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день
Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российские войска взяли под контроль еще три населенных РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T23:20
2026-10-01T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил о модернизации ВС РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений властями на местах. Около 120 тысяч призывников направят на службу в рамках осеннего призыва. В Крыму проведут плановую комплексную проверку системы оповещения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на заседании клуба "Валдай"1 октября Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства говорил о вооруженных конфликтах и угрозах нападения, о современном оружии и ситуации на Украине, о многополярности мира и отношениях со странами, о развитии искусственного интеллекта (ИИ), а также о Крыме и новых территориях России.Главные заявления президента РФ.Осенний призывОколо 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.Продвижение Армии РоссииРоссийские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 435 военных за сутки, также враг теряет военную технику и вооружения.Модернизация ВС РФВооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. Также, по его словам, в системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах.Контроль за исполнением обращений крымчанГлава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. Никакие другие достижения не компенсируют такой пробел. Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру, предупредил глава региона.Проверка системы оповещенияВ Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщили в четверг в МЧС республики. Сигналы "Внимание всем" прозвучат в 10:00, 13:00 и 15:00. Текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день

Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" и осенний призыв – главное за день

23:20 01.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил о модернизации ВС РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений властями на местах. Около 120 тысяч призывников направят на службу в рамках осеннего призыва. В Крыму проведут плановую комплексную проверку системы оповещения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин на заседании клуба "Валдай"

1 октября Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства говорил о вооруженных конфликтах и угрозах нападения, о современном оружии и ситуации на Украине, о многополярности мира и отношениях со странами, о развитии искусственного интеллекта (ИИ), а также о Крыме и новых территориях России.
Главные заявления президента РФ.
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Вчера, 23:02
В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта

Осенний призыв

Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.
Солдаты СБУ
Вчера, 12:42
СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцев

Продвижение Армии России

Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 435 военных за сутки, также враг теряет военную технику и вооружения.
Поисковые работы в Красной пещере
Вчера, 13:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Мы шли в темноту": как искали туристов в Красной пещере в Крыму

Модернизация ВС РФ

Вооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. Также, по его словам, в системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах.
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Вчера, 15:37
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Контроль за исполнением обращений крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. Никакие другие достижения не компенсируют такой пробел. Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру, предупредил глава региона.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
Вчера, 13:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму

Проверка системы оповещения

В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщили в четверг в МЧС республики. Сигналы "Внимание всем" прозвучат в 10:00, 13:00 и 15:00. Текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствие.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
Вчера, 06:04
Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
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00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
23:20Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день
23:02В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
22:54В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины
22:42В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам
22:30Путин на "Валдае": главные заявления президента России
22:22Как в Крыму находят работу ветераны СВО
22:12На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
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21:39Дорогостоящая экскурсия в ад: когда США покинут Ближний Восток после ухода из Ирака
21:31Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье
21:18Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО
21:10В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
21:02Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
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