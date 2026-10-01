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Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день

Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российские войска взяли под контроль еще три населенных РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T23:20

2026-10-01T23:20

2026-10-01T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта в Харьковской области. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил о модернизации ВС РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов будет лично контролировать исполнение обращений властями на местах. Около 120 тысяч призывников направят на службу в рамках осеннего призыва. В Крыму проведут плановую комплексную проверку системы оповещения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на заседании клуба "Валдай"1 октября Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства говорил о вооруженных конфликтах и угрозах нападения, о современном оружии и ситуации на Украине, о многополярности мира и отношениях со странами, о развитии искусственного интеллекта (ИИ), а также о Крыме и новых территориях России.Главные заявления президента РФ.Осенний призывОколо 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.Продвижение Армии РоссииРоссийские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 435 военных за сутки, также враг теряет военную технику и вооружения.Модернизация ВС РФВооруженные силы РФ будут усилены танками нового поколения, заявил 1 октября главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. Также, по его словам, в системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах.Контроль за исполнением обращений крымчанГлава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет лично еженедельно контролировать исполнение обращений граждан администрациями городов и районов и сотрудниками республиканских ведомств. По словам Аксенова, если вопрос нельзя решить локально, и руководитель не выходит на вышестоящий уровень за поддержкой – это сигнал, что системной работы нет. Никакие другие достижения не компенсируют такой пробел. Те, кто пытается просто "отфутболить" проблему, рискуют очень быстро завершить свою карьеру, предупредил глава региона.Проверка системы оповещенияВ Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщили в четверг в МЧС республики. Сигналы "Внимание всем" прозвучат в 10:00, 13:00 и 15:00. Текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261001/my-shli-v-temnotu-kak-iskali-turistov-v-krasnoy-peschere-v-krymu-1159852523.html

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https://crimea.ria.ru/20261001/v-rossii-vypadet-pervyy-sneg-zhdat-li-moroza-v-krymu-1159851960.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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