https://crimea.ria.ru/20261001/putin-na-valdae-glavnye-zayavleniya-prezidenta-rossii-1159880860.html

Путин на "Валдае": главные заявления президента России

Путин на "Валдае": главные заявления президента России - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Путин на "Валдае": главные заявления президента России

В четверг, 1 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T22:30

2026-10-01T22:30

2026-10-01T22:30

владимир путин (политик)

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 1 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства говорил о вооруженных конфликтах и угрозах нападения, о современном оружии и ситуации на Украине, о многополярности мира и отношениях со странами, о развитии искусственного интеллекта (ИИ), а также о Крыме и новых территориях России.Главные заявления президента РФ – в материале РИА Новости Крым.О вооруженииВ мире нужно снова поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов, сказал Путин. Такие конфликты есть и будут, это неотъемлемая часть существования человечества, отметил он.По словам президента, российские войска никогда первыми не атаковали объекты, относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника, они всегда руководствовались гуманитарными нормами. Путин подчеркнул, Россия не собирается бить по странам, которые поставляют оружие ее противникам, но в РФ эти угрозы имеют в виду и внимательно следят за ситуацией.Глава государства уточнил, что Россия выступает за возобновление диалога о сдерживании гонки вооружений. Ранее США вышли из всех соглашений и договоров, которые лежали в основе этого соглашения.РФ предлагала и сейчас предлагает возобновление диалога, но ответа нет. "А на нет и суда нет", – сказал президент.Он добавил, что Россия обладает новыми системами противоракетной обороны, самым современным оружием средней дальности. Ракетные войска стратегического назначения РФ современны – таких нет ни у одной другой ядерной державы. Ядерные силы России модернизированы на 98%, подчеркнул глава государстваОб угрозах нападенияНе Россия начала войну, с Россией начали воевать, заявил Путин. По его словам, нашу страну сознательно поставили в ситуацию, когда она должна была защищать себя с оружием в руках, отвечать на агрессию. Россия много лет пыталась стать частью западной цивилизации, но страну пытались развалить."Мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050-м году... Если нет нам угроз, то и Россия никому не угрожает", – сказал глава государства.По словам Путина, нагнетание со стороны многие европейских стран связано с серьезным ухудшением экономики, им нужно сместить фокус внимания граждан с внутренних проблем."Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, <...> конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно", – подчеркнул президент.Что касается попыток захвата российских судов, РФ в этом случае будет действовать зеркально, сказал Путин. Он добавил, что Россия будет отвечать где угодно – на Балтике, в Тихом океане. При этом в Москве выступают против ограничений судоходства.О конфликте на УкраинеПутин сообщил, что темпы продвижения российских войск в зоне проведения СВО нарастают. За сентябрь армия РФ взяла под контроль 1301 квадратный километр территории, сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории ДНР. При этом Россия хотела бы прекратить украинский конфликт как можно скорее. Президент подчеркнул, нужно прекратить обвинять Россию в том, что она не хочет переговоров, чтобы приступить к ним.Путин отметил, что удары украинских боевиков нанесли вред российским НПЗ. При этом ответные удары России по объектам Украины привели к тому, что у противника теперь нет металлургической промышленности."Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы… В первые 10 дней выбили 40 кораблей, а за всю эту историю повредили свыше 100. Мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов нам идут обращения: "а давайте прекратите там". Но это они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится", – сказал российский лидер.Поступившие предложения по взаимному прекращению ударов по чувствительной инфраструктуре Путин назвал нелепыми.Президент также рассказал, что после государственного переворота в Киеве в 2014 году на Украине составляли планы организации концентрационных лагерей для жителей Крыма и Донбасса. Путин подчеркнул, что одной из главных целей спецоперации остается нейтральный статус Украины.О новых территорияхВласти России сделают все для того, чтобы уровень жизни граждан на освобожденных территориях подтянулся до общероссийского. "В целом, это у нас получается – и в Крыму, и на Донбассе", – отметил президент.Россия решит, куда и какие предприятия переносить с новых территорий после СВО, исходя из экономической целесообразности. Новые предприятия ОПК в стране строят в максимально безопасных районах, добавил президент.Об экономике РоссииПо словам Путина, нынешняя макроэкономическая ситуация в России стабильна. Экономика и финансовая система страны демонстрируют устойчивость. Президент отметил, что госдолг России составляет 17% ВВП, инфляция замедлилась, что можно назвать позитивным результатом."Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать – а где их нет?" – сказал президент.Он добавил, что дефицит бюджета в 2027 году будет составлять около 2% ВВП.Путин отметил, что Россия не ограничивает экономические отношения с другими странами. В частности, количество российских товаров на китайском рынке растет.О многополярности и дипломатииСитуация будет меняться к лучшему по мере ухода от гегемонии Запада. Прежним гегемонам неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Современный мир не может быть биполярным, а только многополярным, добавил президент РФ. Северу и Западу, Востоку и Югу рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, сказал Путин."Ценность Евразии прежде всего в том, что во многом она самодостаточна и способна решать любые проблемы. Единственное, что нужно этому обширному сообществу наций, – неделимая безопасность, отсутствие военных угроз и прочный мир", – заявил президент.Он отметил, что ведущие страны Европы занимают более агрессивную позицию по отношению к России, чем США. Путин допустил, что Евросоюз "сам развалится" из-за ошибок в экономике. По его словам, в Европе становится все больше проблем. Также президент России подчеркнул, что любая попытка создать новый железный занавес неизбежно закончится провалом. Однако Запад сейчас пытается сделать именно это.По мнению Путина, нежелание обращаться к подлинной дипломатии в вопросах разрешения конфликтов может привести мир к краю пропасти, учитывая современные летальные вооружения, способные уничтожить все живое.О встречах с лидерамиРоссия выступает за проведение трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая, заявил Путин, но нужна повестка дня. Что касается возможности проведения такой встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, это будет во многом будет зависеть от председателя КНР Си Цзиньпина как хозяина саммита.Путин также отметил, что Россия хочет, чтобы появлялись новые перспективы для сотрудничества с Вашингтоном. Что касается российско-японских отношений, по словам Путина, они могут быть хорошими и добрососедскими, но только после преодоления текущих трудностей. Президент России отметил, что за последние несколько лет в подходах РФ к Японии ничего не менялось."У нас нет никаких предварительных условий для возобновления, восстановления отношений с Европой – в целом либо с конкретными европейскими странами", – добавил президент.Об ООНИдею справедливой реформы Организации Объединенных Наций (ООН) Россия поддерживает, заявил Путин. Однако, по его словам, провести ее без внутреннего консенсуса невозможно.По его мнению, нынешняя структура ООН должна полнее отражать многообразие современного мира. Сейчас к Организации есть обоснованные замечания, она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано.О технологиях и ИИМир подошел к решающему моменту развития. Технологии открывают большие перспективы для улучшения качества жизни, но также несут угрозу уничтожения. Глава государства подчеркнул, что нужно избежать самых катастрофических сценариев, при которых человечество может скатиться на грань выживания.Современному миру еще предстоит научиться жить и работать с ИИ. У искусственного интеллекта колоссальные возможности. Однако его распространение может привести к "цифровому тоталитаризму". Сейчас не случайно обсуждается такое понятие как "бережная цифровизация"."Человек, конечно же, не может соревноваться со способностью машины практически мгновенно анализировать ситуацию. Зато человек обладает другими качествами – чутьем, интуицией, умением принимать неочевидное, может быть решение, которое оказывается единственно правильным, а иногда и спасительным", – подчеркнул президент.Путин добавил, что ИИ должен быть инструментом, но конечные решения должны быть за человеком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"