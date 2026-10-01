https://crimea.ria.ru/20261001/pozhar-vspykhnul-na-khimzavode-v--krasnozavodske---40-chelovek-evakuirovany-1159879231.html

Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы

Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы

Пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T20:27

2026-10-01T20:27

2026-10-01T20:27

московская область

новости

пожар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Уточняется, что под завалами рухнувшего цеха могут находиться четыре человека. Информации о причинах происшествия пока нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, новости, пожар, происшествия