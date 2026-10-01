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Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы
Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы
Пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.Уточняется, что под завалами рухнувшего цеха могут находиться четыре человека. Информации о причинах происшествия пока нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
московская область, новости, пожар, происшествия
Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы

Пожар вспыхнул на химзаводе в подмосковном Краснозаводске - 40 человек эвакуированы

20:27 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске, обрушились конструкции. С объекта эвакуированы 40 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.
"По предварительной информации, в результате пожара произошло обрушение конструкций в здании цеха на химическом заводе в Краснозаводске", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что под завалами рухнувшего цеха могут находиться четыре человека. Информации о причинах происшествия пока нет.
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Московская областьНовостиПожарПроисшествия
 
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