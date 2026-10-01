https://crimea.ria.ru/20261001/porucheniya-putina-vypolnyayutsya-patrushev-o-zaschite-kaliningradskoy-oblasti-1159866856.html

Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской области

Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской области - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской области

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области, соответствующие структуры очень тщательно их... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T15:37

2026-10-01T15:37

2026-10-01T15:37

калининград

николай патрушев

россия

нато

безопасность

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/11/1151735315_0:40:2905:1674_1920x0_80_0_0_77ff0c83cc4b54cb7558c802c5383f1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области, соответствующие структуры очень тщательно их выполняют. Об этом заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в Киеве, предложил проводить более агрессивные военные учения НАТО рядом с Калининградской областью и расширить их масштаб. Также он заявил, что Польша обладает достаточными возможностями, чтобы в случае нападения России быстро ее победить.Дипломатические представительства Москвы в Великобритании, Ирландии и Бельгии официально предупредили государства НАТО, что попытки изолировать Калининградскую область получат отпор, в том числе с применением ядерного оружия. Поводом послужили постоянные попытки Североатлантического альянса сформировать новые угрозы Балтийскому флоту, открыто моделировать конкретные сценарии отрыва Калининградской области, а также разработка НАТО планов по военно-политической изоляции северо-западных портов РФ.Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс получил предупреждение РФ.Заявление российских посольств в Европе не является конфронтационным, оно лишь напоминают "горячим головам" положения ядерной доктрины России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калининград

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, николай патрушев, россия, нато, безопасность, политика