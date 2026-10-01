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"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море
"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 01.10.2026
"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море
Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары России на атаки ВСУ на российские гражданские суда в Черном море фразой "получи, фашист, гранату РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T20:12
2026-10-01T20:12
владимир путин (политик)
черное море
атаки всу
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международный дискуссионный клуб "валдай"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары России на атаки ВСУ на российские гражданские суда в Черном море фразой "получи, фашист, гранату от советского солдата". Это он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин также добавил, что на незаконные действия и агрессию в отношении российских судов наша страна готова отвечать в любых частях мирового океана."Только регионом Балтики и Северной Атлантикой Мировой океан не заканчивается. Есть и другие территории. И мы будем действовать зеркально. Может быть, на Балтике, в Атлантическом океане, на Тихом, в Индийском… Где нам будет выгоднее, там и будем действовать", - подчеркнул президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260910/rossiya-prodolzhit-bit-po-sudam-s-oruzhiem-dlya-vsu-v-chernom-more--kreml-1159263099.html
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владимир путин (политик), черное море, атаки всу, новости, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море

"Получи, фашист, гранату" – Путин об ответных ударах России на атаки Киева в Черном море

20:12 01.10.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоУ берегов Ялты
У берегов Ялты
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары России на атаки ВСУ на российские гражданские суда в Черном море фразой "получи, фашист, гранату от советского солдата". Это он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы… В первые 10 дней выбили 40 кораблей, а за всю эту историю повредили свыше 100. Мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов нам идут обращения: "а давайте прекратите там". Но это они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится", - сказал российский лидер.
Путин также добавил, что на незаконные действия и агрессию в отношении российских судов наша страна готова отвечать в любых частях мирового океана.
"Только регионом Балтики и Северной Атлантикой Мировой океан не заканчивается. Есть и другие территории. И мы будем действовать зеркально. Может быть, на Балтике, в Атлантическом океане, на Тихом, в Индийском… Где нам будет выгоднее, там и будем действовать", - подчеркнул президент РФ.
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10 сентября, 14:43
Россия продолжит бить по судам с оружием для ВСУ в Черном море – Кремль
 
Владимир Путин (политик)Черное мореАтаки ВСУНовостиВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
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