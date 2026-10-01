https://crimea.ria.ru/20261001/poluchi-fashist-granatu-putin-ob-otvete--na-ataki-vsu-v-chernom-more-1159878456.html

"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море

"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 01.10.2026

"Получи, фашист, гранату": Путин об ответе на атаки ВСУ в Черном море

Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары России на атаки ВСУ на российские гражданские суда в Черном море фразой "получи, фашист, гранату РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T20:12

2026-10-01T20:12

2026-10-01T20:12

владимир путин (политик)

черное море

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прокомментировал ответные удары России на атаки ВСУ на российские гражданские суда в Черном море фразой "получи, фашист, гранату от советского солдата". Это он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин также добавил, что на незаконные действия и агрессию в отношении российских судов наша страна готова отвечать в любых частях мирового океана."Только регионом Балтики и Северной Атлантикой Мировой океан не заканчивается. Есть и другие территории. И мы будем действовать зеркально. Может быть, на Балтике, в Атлантическом океане, на Тихом, в Индийском… Где нам будет выгоднее, там и будем действовать", - подчеркнул президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260910/rossiya-prodolzhit-bit-po-sudam-s-oruzhiem-dlya-vsu-v-chernom-more--kreml-1159263099.html

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владимир путин (политик), черное море, атаки всу, новости, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"