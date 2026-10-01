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Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
В Республике Крым продлили на год реализацию пилотного проекта по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Запустят пилот в 2027 году. Соответствующее... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T20:55
2026-10-01T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым продлили на год реализацию пилотного проекта по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Запустят пилот в 2027 году. Соответствующее постановление Совета министров РК размещено на официальном сайте регионального правительства.Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Крыму начнут реализовывать с 1 января 2027 года. Министерству труда и соцзащиты Крыма поручено обеспечить взаимодействие с участниками проекта, принять необходимые документы и провести организационные мероприятия по этому вопросу.В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что участниками пилота станут дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. В ходе пилота детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки.Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалидаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, дети, инвалидность, реабилитация
Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год

В Крыму продлили до декабря 2029 года пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

20:55 01.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЛечение детей
Лечение детей - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым продлили на год реализацию пилотного проекта по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Запустят пилот в 2027 году. Соответствующее постановление Совета министров РК размещено на официальном сайте регионального правительства.
Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Крыму начнут реализовывать с 1 января 2027 года. Министерству труда и соцзащиты Крыма поручено обеспечить взаимодействие с участниками проекта, принять необходимые документы и провести организационные мероприятия по этому вопросу.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что участниками пилота станут дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. В ходе пилота детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки.
Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.
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КрымНовости КрымадетиИнвалидностьРеабилитация
 
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20:55Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
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