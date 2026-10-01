https://crimea.ria.ru/20261001/pilotnyy-proekt-po-reabilitatsii-detey-invalidov-v-krymu-prodlili-na-god-1159867331.html

Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год

Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год

В Республике Крым продлили на год реализацию пилотного проекта по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Запустят пилот в 2027 году. Соответствующее... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T20:55

2026-10-01T20:55

2026-10-01T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Республике Крым продлили на год реализацию пилотного проекта по комплексной реабилитации детей-инвалидов. Запустят пилот в 2027 году. Соответствующее постановление Совета министров РК размещено на официальном сайте регионального правительства.Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Крыму начнут реализовывать с 1 января 2027 года. Министерству труда и соцзащиты Крыма поручено обеспечить взаимодействие с участниками проекта, принять необходимые документы и провести организационные мероприятия по этому вопросу.В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, что участниками пилота станут дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. В ходе пилота детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки.Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалидаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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