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В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды
В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды
Днем в четверг, 1 октября, в Севастополе приостановил работу паром, а также катер на Радиогорку. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T16:07
2026-10-01T16:07
2026-10-01T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 1 октября, в Севастополе приостановил работу паром, а также катер на Радиогорку. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что приостановка работы морского транспорта связана с ухудшением погодных условий.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали об усилении ветра в регионе до 20 метров в секунду. Сильный северо-восточный ветер ожидается в городе и в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды
Паром и катер в Севастополе приостанавливают работу из-за сложных погодных условий
16:07 01.10.2026 (обновлено: 16:16 01.10.2026)