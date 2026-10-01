https://crimea.ria.ru/20261001/parom-v-sevastopole-ostanavlivaet-rabotu-iz-za-nepogody-1159868387.html

В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды

В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Севастополе паром и катер на Северную стороны останавливают работу из-за непогоды

Днем в четверг, 1 октября, в Севастополе приостановил работу паром, а также катер на Радиогорку. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T16:07

2026-10-01T16:07

2026-10-01T16:16

севастополь

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 1 октября, в Севастополе приостановил работу паром, а также катер на Радиогорку. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что приостановка работы морского транспорта связана с ухудшением погодных условий.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали об усилении ветра в регионе до 20 метров в секунду. Сильный северо-восточный ветер ожидается в городе и в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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