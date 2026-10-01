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Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы
Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы
Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T06:46
2026-10-01T06:46
призыв в вс россии
осенний призыв
генштаб мо рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.Отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Там эта процедура будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. С 15 октября начнут отправлять в армию жителей сельской местности и задействованных в посевных и уборочных работах.По словам Бурдинского, благодаря круглогодичным мероприятиям по медосвидетельствованию и психологическому отбору около 80% граждан, подлежащих отправке в армию, уже призваны. Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.Всего в рамках реализации президентского указа в 2026 году необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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призыв в вс россии, осенний призыв, генштаб мо рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы

Около 120 тысяч призывников направятся служить в рамках осеннего призыва - Генштаб

06:46 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"В октябре­-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву", — сказал Бурдинский.
Отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Там эта процедура будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. С 15 октября начнут отправлять в армию жителей сельской местности и задействованных в посевных и уборочных работах.
По словам Бурдинского, благодаря круглогодичным мероприятиям по медосвидетельствованию и психологическому отбору около 80% граждан, подлежащих отправке в армию, уже призваны.
Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.
Бурдинский также подчеркнул, что призывники не будут проходить службу в зоне СВО. Воинские части, выполняющие задачи там, комплектуются исключительно контрактниками, указал он.
Всего в рамках реализации президентского указа в 2026 году необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек.
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Призыв в ВС РоссииОсенний призывГенштаб МО РФНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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