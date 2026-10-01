https://crimea.ria.ru/20261001/osenniy-prizyv-kogda-nachnetsya-otpravka-srochnikov-k-mestam-sluzhby-1159844492.html

Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы

Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы

Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T06:46

2026-10-01T06:46

2026-10-01T06:46

призыв в вс россии

осенний призыв

генштаб мо рф

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Около 120 тысяч призывников планируется направить на службу в Вооруженные силы в рамках осеннего призыва 2026 года, отправка в войска начнется 10 октября. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.Отправка призывников к месту прохождения военной службы начнется с 10 октября, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Там эта процедура будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. С 15 октября начнут отправлять в армию жителей сельской местности и задействованных в посевных и уборочных работах.По словам Бурдинского, благодаря круглогодичным мероприятиям по медосвидетельствованию и психологическому отбору около 80% граждан, подлежащих отправке в армию, уже призваны. Отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат получили более 350 тысяч россиян.Всего в рамках реализации президентского указа в 2026 году необходимо призвать на военную службу и направить в войска 261 тысячу человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, осенний призыв, генштаб мо рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот