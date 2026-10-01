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Октябрь в Крыму начнется с похолодания

Октябрь в Крыму начнется с похолодания - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Октябрь в Крыму начнется с похолодания

Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T00:01

2026-10-01T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем поднимется до +20. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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