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Октябрь в Крыму начнется с похолодания - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Октябрь в Крыму начнется с похолодания
Октябрь в Крыму начнется с похолодания - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Октябрь в Крыму начнется с похолодания
Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На... РИА Новости Крым, 01.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем поднимется до +20. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, новости крыма
Октябрь в Крыму начнется с похолодания

В Крым в четверг Скандинавский циклон и Черноморская депрессия принесут похолодание

00:01 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в южнобережном парке
Осень в южнобережном парке - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"На погоду в Крыму будут оказывать влияние две барические системы: гребень Скандинавского антициклона с северо-запада, Черноморская циклоническая депрессия с юго-востока и связанный с ней фронт окклюзии. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +14…19, в горах +8…13", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.
На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем поднимется до +20.
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Заголовок открываемого материала
00:01Октябрь в Крыму начнется с похолодания
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
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