https://crimea.ria.ru/20261001/oktyabr-v-krymu-nachnetsya-s-pokholodaniya-1159828393.html
Октябрь в Крыму начнется с похолодания
Октябрь в Крыму начнется с похолодания - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Октябрь в Крыму начнется с похолодания
Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T00:01
2026-10-01T00:01
2026-10-01T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/02/1151357524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f5c763e67c04de1b8a5084286ed8887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем поднимется до +20. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/02/1151357524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_609717df68ceadef97bdf0b302062202.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, новости крыма
Октябрь в Крыму начнется с похолодания
В Крым в четверг Скандинавский циклон и Черноморская депрессия принесут похолодание
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На погоду в Крыму будут оказывать влияние две барические системы: гребень Скандинавского антициклона с северо-запада, Черноморская циклоническая депрессия с юго-востока и связанный с ней фронт окклюзии. Без существенных осадков, лишь днем в центральных, южных и восточных районах пройдут дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +4…8; днем +14…19, в горах +8…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.
На побережье временами дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +13...15, днем поднимется до +20.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.