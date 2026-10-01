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Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах

Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах

В 2026 году из Крыма на лечение в федеральные центры направлено порядка 200 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T06:27

2026-10-01T06:27

2026-10-01T06:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В 2026 году из Крыма на лечение в федеральные центры направлено порядка 200 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист — кардиолог Минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой.При этом, поясняя выражение "эксклюзивная патология", Садовой отметил, что речь идет о тех случаях, когда пациенту необходимы высокотехнологичные методы вмешательства, как, например, имплантация эндоваскулярного клапанного устройства. В Крыму такие сложные операции также выполняют, но есть федеральные центры в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, где это "поставлено на поток". При этом основная масса пациентов все же остается в Республике Крым, где им оказывается высокопрофессиональная помощь, добавил врач.Кроме того, Садовой отметил, что в Крыму высококвалифицированную помощь также получают пациенты и с новых российских регионов, здесь для таких пациентов во всем "зеленый свет".Ранее в среду сообщалось, что в Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуКак жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниямиВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, новые регионы россии