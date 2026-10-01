https://crimea.ria.ru/20261001/odkb-prizvala-priznat-prestupleniya-gitlerovtsev-genotsidom-narodov-sssr-1159847497.html

ОДКБ призвала признать преступления гитлеровцев геноцидом народов СССР

ОДКБ призвала признать преступления гитлеровцев геноцидом народов СССР - РИА Новости Крым, 01.10.2026

ОДКБ призвала признать преступления гитлеровцев геноцидом народов СССР

Истребление и изгнание гитлеровцами и их пособниками мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны должны расцениваться как геноцид народов... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T10:05

2026-10-01T10:05

2026-10-01T10:05

нюрнбергский процесс

новости

россия

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0e/1150905258_0:60:2969:1730_1920x0_80_0_0_acbd2a18b83f32aa40aff09e827ee4f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Истребление и изгнание гитлеровцами и их пособниками мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с 80-летием Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.Как отметили авторы заявления, в Приговоре Нюрнбергского трибунала установлено, что военные преступления нацистов совершались в таком широком масштабе, которого не знала история войн, сопровождаясь жестокостью и террором, степень которых трудно представить.Трибунал констатировал, что эти преступления совершались не только в целях подавления сопротивления оккупационным властям, но были частью плана по реализации намерений изгнать и истребить мирное население для того, чтобы колонизировать захваченную территорию.Главы дипведомств стран ОДКБ призвали мировое сообщество уважать и защищать выработанные Международным военным трибуналом принципы, направленные на предотвращение развязывания войн, совершения геноцида, военных преступлений, пыток и других преступлений против человечности."Рассматриваем Приговор как незыблемую и не подлежащую пересмотру основу современного международного права и миропорядка", - подчеркнули министры.Авторы заявления решительно осудили любые попытки фальсификации истории, включая искажение и пересмотр итогов Второй мировой войны, в том числе фактов преступлений нацистов, зафиксированных в рамках трибунала.Нюрнбергский судебный процесс над нацистскими военными преступниками проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Это был первый в мировой истории международный суд над правящим режимом государства, его карательными институтами, высшими политическими и военными деятелями. Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство нацистской Германии. На суде звучали показания главных нацистских преступников, были представлены документальные свидетельства их злодеяний.Согласно приговору, 12 человек из 24 обвиняемых были приговорены к смерти, троих приговорили к пожизненному заключению, троих оправдали, еще нескольким присудили длительные тюремные заключения.В 1950 году были разработаны семь так называемых нюрнбергских принципов, в дальнейшем легшие в основу Международного уголовного суда. К международно-правовым преступлениям, согласно нюрнбергским принципам, относятся преступления против мира, человечества, а также совершенные во время войны, но не оправданные военной необходимостью. Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних уголовных кодексах ряда стран, в частности, в УК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двойное дно Нюрнберга: как Запад спасал военных преступниковПроцесс: как в Нюрнберге наказали мировое злоНормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, новости, россия, организация договора о коллективной безопасности (одкб), министерство иностранных дел рф (мид рф)