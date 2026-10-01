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Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза
За два часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Сейчас перед пунктами досмотра стоит 310 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T12:15
2026-10-01T12:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. За два часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Сейчас перед пунктами досмотра стоит 310 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В 10:00 в очереди со стороны Керчи находилось 140 автомобилей. Часом ранее в очереди на подъезде к досмотровым пунктам стояли 30 автомобилей.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Очередь на Крымском мосту выросла более чем в два раза

На Крымском мосту очередь выросла в два раза – перед пунктами досмотра находится 310 авто

12:15 01.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. За два часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла более чем в два раза. Сейчас перед пунктами досмотра стоит 310 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
В 10:00 в очереди со стороны Керчи находилось 140 автомобилей. Часом ранее в очереди на подъезде к досмотровым пунктам стояли 30 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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