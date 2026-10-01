https://crimea.ria.ru/20261001/obsuzhdali-zakhvat-vlasti-v-krymu-osudyat-chlenov-terroristicheskoy-yacheyki--1159870730.html
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T16:48
2026-10-01T16:48
2026-10-01T16:48
крым
новости крыма
терроризм
прокуратура республики крым
бахчисарайский район
экстремизм
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111243/48/1112434820_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_193a0b750f0a4c3fadda5a5a2f7b6e41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры КрымаВ период с января по октябрь 2025 года одна из обвиняемых организовала в Бахчисарайском районе работу запрещенной в РФ террористической организации. Остальные стали членами данной ячейки.Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыВ Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиОдного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111243/48/1112434820_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_dd66511ad75bce3ce8ca57555687ce60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, терроризм, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, экстремизм
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
Прокуратура: члены и организатор террористической ячейки в Крыму пойдут под суд