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Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки
Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T16:48
2026-10-01T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры КрымаВ период с января по октябрь 2025 года одна из обвиняемых организовала в Бахчисарайском районе работу запрещенной в РФ террористической организации. Остальные стали членами данной ячейки.Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыВ Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиОдного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
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крым, новости крыма, терроризм, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, экстремизм
Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки

Прокуратура: члены и организатор террористической ячейки в Крыму пойдут под суд

16:48 01.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма
В период с января по октябрь 2025 года одна из обвиняемых организовала в Бахчисарайском районе работу запрещенной в РФ террористической организации. Остальные стали членами данной ячейки.
"На конспиративных собраниях женщины изучали экстремистскую литературу и обсуждали необходимость захвата государственной власти", – сказано в сообщении.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
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