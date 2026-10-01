https://crimea.ria.ru/20261001/obsuzhdali-zakhvat-vlasti-v-krymu-osudyat-chlenov-terroristicheskoy-yacheyki--1159870730.html

Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки

Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейки

Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T16:48

2026-10-01T16:48

2026-10-01T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Организатор и участники ячейки террористической организации в Бахчисарайском районе Крыма пойдут под суд, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры КрымаВ период с января по октябрь 2025 года одна из обвиняемых организовала в Бахчисарайском районе работу запрещенной в РФ террористической организации. Остальные стали членами данной ячейки.Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыВ Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиОдного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, терроризм, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, экстремизм