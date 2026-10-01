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Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани
Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани
В Тихорецке Краснодарского края по девяти адресам обнаружены фрагменты БПЛА. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T17:20
2026-10-01T17:20
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Тихорецке Краснодарского края по девяти адресам обнаружены фрагменты БПЛА. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.В оперштабе отметили, что пострадавших нет.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России. Также сообщалось, что пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников.26 сентября в Краснодарском крае было атаковано жилое здание в Северском районе. В результате погибли три человека, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбили два вражеских БПЛАВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточенаВ системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на Кубани

Обломки дронов обнаружены по девяти адресам в Тихорецке Краснодарского края

17:20 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Тихорецке Краснодарского края по девяти адресам обнаружены фрагменты БПЛА. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
"Фрагменты беспилотников повредили навес и забор в двух частных домах, а также кровлю магазина. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что пострадавших нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России. Также сообщалось, что пожары произошли на трех предприятиях в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников.
26 сентября в Краснодарском крае было атаковано жилое здание в Северском районе. В результате погибли три человека, еще двое ранены.
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Краснодарский крайНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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