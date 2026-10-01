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Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку
Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку
Строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе завершат в 2029 году. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T17:08
2026-10-01T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе завершат в 2029 году. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Тоннель протянется на 317 метров, движение будет двухполосным, в том числе для троллейбусов. На месте бывшего сквера появится проезжая часть с выездом с улицы Карантинной и кольцом на пересечении улицы Пожарова и Стрелецкого спуска. На месте АЗС построят здание для диспетчерских и охранных систем."Работы завершат к декабрю 2029 года", – обозначил сроки Развожаев.К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеляВ Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году
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севастополь, новости севастополя, благоустройство, городская среда, строительство
Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку

Тоннель в Севастополе между улицами Пожарова и Генерала Петрова достроят в 2029 году

17:08 01.10.2026 (обновлено: 17:09 01.10.2026)
 
© Правительство СевастополяСтроительство тоннеля в Крыму
Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе завершат в 2029 году. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.
"Установили 80 буронабивных свай – это первый этап. Сейчас работы идут на западном портале, затем перейдут на другую сторону, где поставят ещё около 100 свай. Параллельно переустраивают коммуникации", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
© Правительство СевастополяСтроительство тоннеля в Крыму
Строительство тоннеля в Крыму
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Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСтроительство тоннеля в Крыму
Строительство тоннеля в Крыму
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Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяСтроительство тоннеля в Крыму
Строительство тоннеля в Крыму
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Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
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Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
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Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
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Строительство тоннеля в Крыму
© Правительство Севастополя
Тоннель протянется на 317 метров, движение будет двухполосным, в том числе для троллейбусов. На месте бывшего сквера появится проезжая часть с выездом с улицы Карантинной и кольцом на пересечении улицы Пожарова и Стрелецкого спуска. На месте АЗС построят здание для диспетчерских и охранных систем.
"Работы завершат к декабрю 2029 года", – обозначил сроки Развожаев.
К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.
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