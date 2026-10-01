https://crimea.ria.ru/20261001/novyy-tonnel-v-tsentre-sevastopolya--kogda-zavershat-stroyku-1159869204.html

Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку

Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Новый тоннель в центре Севастополя – когда завершат стройку

Строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе завершат в 2029 году. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T17:08

2026-10-01T17:08

2026-10-01T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе завершат в 2029 году. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Тоннель протянется на 317 метров, движение будет двухполосным, в том числе для троллейбусов. На месте бывшего сквера появится проезжая часть с выездом с улицы Карантинной и кольцом на пересечении улицы Пожарова и Стрелецкого спуска. На месте АЗС построят здание для диспетчерских и охранных систем."Работы завершат к декабрю 2029 года", – обозначил сроки Развожаев.К строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова приступили в апреле. Как подчеркнул губернатор региона Михаил Развожаев, тоннель позволит разгрузить город.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тоннель и не только: какие проекты в Севастополе начнут и завершат в 2026 годуВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеляВ Крыму отремонтируют 270 километров дорог в этом году

https://crimea.ria.ru/20260928/stolitsa-pomogaet-stolitse-kak-idet-realizatsiya-programmy-moskvy-v-krymu-1159774444.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, благоустройство, городская среда, строительство