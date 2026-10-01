https://crimea.ria.ru/20261001/novosti-kryma-na-utro-1-oktyabrya-1159844277.html
Новости Крыма на утро 1 октября
Новости Крыма на утро 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Новости Крыма на утро 1 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:48
2026-10-01T08:48
2026-10-01T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической в результате атаки дронов обесточен ряд населенных пунктов.Ночью на территории Крыма работали силы противовоздушной обороны.Людей призвали избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. При этом не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.Ближе к утру была также объявлена ракетная опасность, однако тревогу сняли через несколько минут.Отбой беспилотной опасности дали в 5.30.Крымский мост также работает штатно – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.По информации "Крымэнерго", часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма на утро 1 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 1 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической в результате атаки дронов обесточен ряд населенных пунктов.
Ночью на территории Крыма работали силы противовоздушной обороны.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! В северных и центральных районах республики работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
Людей призвали избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. При этом не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.
Ближе к утру была также объявлена ракетная опасность, однако тревогу сняли через несколько минут.
Отбой беспилотной опасности дали в 5.30.
Крымский мост также работает штатно – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.
По информации "Крымэнерго", часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников
на объекты энергетики. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.
В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.
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