Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма на утро 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261001/novosti-kryma-na-utro-1-oktyabrya-1159844277.html
Новости Крыма на утро 1 октября
Новости Крыма на утро 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Новости Крыма на утро 1 октября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:48
2026-10-01T08:48
новости крыма
крым
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
энергосистема крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/04/1143899568_209:0:2129:1080_1920x0_80_0_0_b7d615029f9603cbb6af1b89be2bd730.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической в результате атаки дронов обесточен ряд населенных пунктов.Ночью на территории Крыма работали силы противовоздушной обороны.Людей призвали избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. При этом не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.Ближе к утру была также объявлена ракетная опасность, однако тревогу сняли через несколько минут.Отбой беспилотной опасности дали в 5.30.Крымский мост также работает штатно – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.По информации "Крымэнерго", часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/04/1143899568_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_3d276f4227fbaf549731c663c1de57fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, энергосистема крыма
Новости Крыма на утро 1 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 1 октября

08:48 01.10.2026
 
Вид на Качинскую долину и гору Кыз-куме
Вид на Качинскую долину и гору Кыз-куме
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической в результате атаки дронов обесточен ряд населенных пунктов.
Ночью на территории Крыма работали силы противовоздушной обороны.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! В северных и центральных районах республики работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
Людей призвали избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. При этом не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.
Ближе к утру была также объявлена ракетная опасность, однако тревогу сняли через несколько минут.
Отбой беспилотной опасности дали в 5.30.
Крымский мост также работает штатно – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.
По информации "Крымэнерго", часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.
В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Новости Крыма на утро 1 октября
08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
08:34ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
08:30На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
08:24В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
07:59Кому положена отсрочка от армии
07:52МФЦ в Крыму два дня будут работать с ограничениями
07:35Царица полей: в России отмечают День сухопутных войск
07:21Путин поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР
07:04В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
06:46Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службы
06:27Около 200 крымчан с больным сердцем прошли лечение в федеральных центрах
06:04Рост тарифов ЖКХ и безопасные онлайн-покупки: что ждет россиян в октябре
00:01Октябрь в Крыму начнется с похолодания
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
22:47Происшествие с самолетом FlyDubai и ядерное оружие в Латвии – главное
22:23Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:18Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлетку
22:13Правительство Украины заморозило все первоочередные расходы - премьер
21:42Путин предложил ввести в "Сириусе" экспериментальный режим для решений ИИ
Лента новостейМолния