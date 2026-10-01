https://crimea.ria.ru/20261001/novosti-kryma-na-utro-1-oktyabrya-1159844277.html

Новости Крыма на утро 1 октября

Новости Крыма на утро 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Новости Крыма на утро 1 октября

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T08:48

2026-10-01T08:48

2026-10-01T08:48

новости крыма

крым

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безопасность республики крым и севастополя

крымский мост

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической в результате атаки дронов обесточен ряд населенных пунктов.Ночью на территории Крыма работали силы противовоздушной обороны.Людей призвали избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. При этом не подходить к окнам и не пользоваться лифтом.Ближе к утру была также объявлена ракетная опасность, однако тревогу сняли через несколько минут.Отбой беспилотной опасности дали в 5.30.Крымский мост также работает штатно – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.По информации "Крымэнерго", часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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