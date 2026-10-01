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"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв
"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв - РИА Новости Крым, 01.10.2026
"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв
Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T10:49
2026-10-01T10:49
мошенничество
призыв в вс россии
новости
кибербезопасность
киберпреступность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к Госуслугами. Об этом предупреждают специалисты Киберполиции России.Мошенники звонят призывникам и интересуются, пользуются ли они " кабинетом воинского учета" и личным кабинетом на Госуслугах. После подтверждающего ответа жертвы аферистов получают руководство к действию:Получив численный код, преступник дает новые указания, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы призывник бездействовал около часа после этой беседы."В течение 45 минут после нашего разговора в обязательном порядке заходишь в личный кабинет воинского учета и смотришь на свою повестку", – говорит мошенник.На официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, где выложен этот аудиофрагмент телефонного разговора, предупреждают: подобные "звонки из военкомата" – мошенническая схема, которую злоумышленники активизировали в период осеннего призыва на срочную службу.Важно также знать, что реальные сотрудники военкомата не звонят гражданам с предложениями о необходимости записаться в электронную очередь по коду из СМС, добавили в ведомстве.Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, как производится учет призывников и связь с ними в цифровом формате, в частности, как формируется повестка с применением Ре­естра воинского учета и уведомлением о ее появлении на "Госуслугах" и кому полагается отсрочка от армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службыФизлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
мошенничество, призыв в вс россии, новости, кибербезопасность, киберпреступность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв

Мошенники обманывают призывников посредством фековых звонков из военкомата - какая схема

10:49 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобильная связь
Мобильная связь - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к Госуслугами. Об этом предупреждают специалисты Киберполиции России.
Мошенники звонят призывникам и интересуются, пользуются ли они " кабинетом воинского учета" и личным кабинетом на Госуслугах. После подтверждающего ответа жертвы аферистов получают руководство к действию:
"Я тебе тогда отправлю номер повестки, ты приходишь в военкомат и производишь замену документа воинского учета уже на территории военкомата. Смотри, тебе номер повестки поступил? Он должен тебе поступать по сервису проведения верификации, у тебя он отображается с электронным идентификатором в виде решетки. Называй номер повестки – закрепляю ее в твоем личном кабинете воинского учета", – говорит мошенник.
Получив численный код, преступник дает новые указания, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы призывник бездействовал около часа после этой беседы.
"В течение 45 минут после нашего разговора в обязательном порядке заходишь в личный кабинет воинского учета и смотришь на свою повестку", – говорит мошенник.
На официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, где выложен этот аудиофрагмент телефонного разговора, предупреждают: подобные "звонки из военкомата" – мошенническая схема, которую злоумышленники активизировали в период осеннего призыва на срочную службу.
"Проверить наличие повестки напрямую в отдельном приложении или разделе портала "Госуслуги" нельзя – тексты самих повесток размещаются в специальном Реестре повесток Российской Федерации", – подчеркивают в Киберполиции.
Важно также знать, что реальные сотрудники военкомата не звонят гражданам с предложениями о необходимости записаться в электронную очередь по коду из СМС, добавили в ведомстве.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, как производится учет призывников и связь с ними в цифровом формате, в частности, как формируется повестка с применением Ре­естра воинского учета и уведомлением о ее появлении на "Госуслугах" и кому полагается отсрочка от армии.
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МошенничествоПризыв в ВС РоссииНовостиКибербезопасностьКиберпреступностьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
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