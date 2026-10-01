https://crimea.ria.ru/20261001/nazovi-nomer-povestki-moshenniki-aktivizirovalis-v-osenniy-prizyv-1159846333.html

"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв

"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв - РИА Новости Крым, 01.10.2026

"Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв

Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T10:49

2026-10-01T10:49

2026-10-01T10:49

мошенничество

призыв в вс россии

новости

кибербезопасность

киберпреступность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/07/10/1119806777_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ba914fe674fa63808d5e8cff9a1dc150.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к Госуслугами. Об этом предупреждают специалисты Киберполиции России.Мошенники звонят призывникам и интересуются, пользуются ли они " кабинетом воинского учета" и личным кабинетом на Госуслугах. После подтверждающего ответа жертвы аферистов получают руководство к действию:Получив численный код, преступник дает новые указания, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы призывник бездействовал около часа после этой беседы."В течение 45 минут после нашего разговора в обязательном порядке заходишь в личный кабинет воинского учета и смотришь на свою повестку", – говорит мошенник.На официальном канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, где выложен этот аудиофрагмент телефонного разговора, предупреждают: подобные "звонки из военкомата" – мошенническая схема, которую злоумышленники активизировали в период осеннего призыва на срочную службу.Важно также знать, что реальные сотрудники военкомата не звонят гражданам с предложениями о необходимости записаться в электронную очередь по коду из СМС, добавили в ведомстве.Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, как производится учет призывников и связь с ними в цифровом формате, в частности, как формируется повестка с применением Ре­естра воинского учета и уведомлением о ее появлении на "Госуслугах" и кому полагается отсрочка от армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осенний призыв: когда начнется отправка срочников к местам службыФизлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, призыв в вс россии, новости, кибербезопасность, киберпреступность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости